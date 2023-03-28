Болгарія може через посередників продати Україні велику кількість боєприпасів - ЗМІ

Болгарія, найімовірніше, продасть Україні велику кількість боєприпасів через посередників. Це може суттєво вплинути на перебіг війни.

Про це пише Euractiv.

Як зазначається, тимчасове Міноборони Болгарії передасть державному військовому заводу ВМЗ старі боєприпаси на суму майже 175 млн євро, а натомість отримає нові. Це зроблять для того, щоб величезна кількість старих боєприпасів зі складів болгарської армії потрапила до України.

"Це найбільше переозброєння болгарських сухопутних військ у новітній історії. Це величезна кількість боєприпасів – сотні тисяч. Там величезне зростання цін на боєприпаси й ВМЗ продаватиме ці боєприпаси через посередників в Україну… Це така кількість боєприпасів, яка може переломити хід війни на окремих напрямках на українському фронті", – зазначив колишній міністр оборони Болгарії Бойко Ноєв.

Болгарська армія має запаси боєприпасів радянського зразка, які потрібні українській армії для танків, гаубиць, протитанкових гранатометів, радянських реактивних систем залпового вогню, автоматів АК-47 та іншого.

Повідомляється, що міністр оборони Болгарії Димитр Стоянов 27 березня заявив, що схему з ВМЗ було погоджено лише "з метою оновлення запасів воєнного часу" для армії, але додав, що це частина рішення Народних зборів надати підтримку Україні. Стоянов не відповів, що його міністерство робитиме з боєприпасами.

Також видання зазначає, що кілька днів тому в Брюсселі президент Румен Радєв оголосив, що Болгарія продаватиме зброю та боєприпаси іншим європейським країнам за умови, що вони не надсилатимуться в Україну.

Якщо боєприпаси будуть передані з армії на військовий завод, а потім через посередників експортуватимуться в Україну, Радєв може продовжувати говорити своїм прихильникам, що Софія Києву не допомагає.

Нагадаємо, видання Euractiv раніше повідомляло, що у 2022 році Болгарія передала Україні зброї на 1 млрд доларів попри відсутність між країнами прямих контрактів на поставку озброєння.

Зазначимо, в ході дебатів на останніх президентських виборах Радєв оскандалився заявою, що "на даний момент Крим - російський", що викликало обурення українського Міністерства закордонних справ, а також США, хоча останні пізніше задовольнилися "роз'ясненням" пресслужби Радєва.

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