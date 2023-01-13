Болгарія планує взяти під контроль нафтопереробний завод "Лукойл"

В Болгарії ухвалили закон, спрямований на захист критичної інфраструктури та забезпечення поставок палива, який дає можливість державі взяти на себе управління нафтопереробним заводом російської компанії Лукойл Neftochim Burgas.

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Про це повідомило агентство Reuters.

Цей нафтопереробний завод із потужністю 196 000 барелів на день, найбільший виробник палива в Болгарії, перейшов на переробку лише російської сирої нафти після того, як для країни зробили виняток та дозволили на імпортувати російську нафту. Водночас це не стосується більшості інших країн ЄС.

Отже завод не зможе експортувати продукцію до інших держав. Раніше "Лукойл Нефтохім" заявляв, що може бути змушений припинити роботу, якщо не зможе експортувати свою продукцію.

Прийнятий закон в Болгарії дозволить міністру економіку призначити спеціального торгового представника, щоб взяти на себе операційний контроль над нафтопереробним заводом, якщо виникне загроза національній безпеці або постачанню критично важливих ресурсів.

Нагадаємо, в рамках дев'ятого пакету санкцій ЄС проти РФ було прийнято рішення, що дозволило Болгарії, Угорщині та Словаччині експортувати продукти переробки російської нафти до України.

Саме ці три країни блоку отримали відстрочку від застосування ембарго щодо постачання російської нафти.