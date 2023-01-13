Болгария планирует взять под контроль нефтеперерабатывающий завод "Лукойл"

В Болгарии был принят закон, направленный на защиту критической инфраструктуры и обеспечение поставок топлива, позволяющий государству взять на себя управление нефтеперерабатывающим заводом российской компании Лукойл Neftochim Burgas.

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Об этом сообщило агентство Reuters.

Этот нефтеперерабатывающий завод с мощностью 196 000 баррелей в день, крупнейший производитель топлива в Болгарии, перешел на переработку только российской сырой нефти после того, как для страны сделали исключение и разрешили импортировать российскую нефть. В то же время, это не касается большинства других стран ЕС.

То есть завод не сможет экспортировать продукцию в другие государства. Ранее "Лукойл Нефтехим" заявлял, что может быть вынужден прекратить работу, если не сможет экспортировать свою продукцию.

Принятый закон в Болгарии позволит министру экономику назначить специального торгового представителя, чтобы взять на себя операционный контроль над нефтеперерабатывающим заводом, если возникнет угроза национальной безопасности или поставка критически важных ресурсов.

Напомним, в рамках девятого пакета санкций ЕС против РФ было принято решение, позволившее Болгарии, Венгрии и Словакии экспортировать продукты переработки российской нефти в Украину.

Именно эти три страны блока получили отсрочку от применения эмбарго по поставкам российской нефти.