Болгария может через посредников продать Украине большое количество боеприпасов - СМИ

Болгария, скорее всего, продаст Украине большое количество боеприпасов через посредников. Это может существенно повлиять на ход войны.

Об этом пишет Euractiv.

Как отмечается, временное Минобороны Болгарии передаст государственному военному заводу ВМЗ старые боеприпасы на сумму почти 175 млн евро, а получит новые. Это сделают для того, чтобы огромное количество старых боеприпасов из складов болгарской армии попало в Украину.

"Это наибольшее перевооружение болгарских сухопутных войск в новейшей истории. Это огромное количество боеприпасов - сотни тысяч. Там огромный рост цен на боеприпасы и ВМЗ будет продавать эти боеприпасы через посредников в Украине... Это такое количество боеприпасов, которое может переломить ход войны на отдельных направлениях украинском фронте", - отметил бывший министр обороны Болгарии Бойко Ноев.

Болгарская армия имеет запасы боеприпасов советского образца, необходимых украинской армии для танков, гаубиц, противотанковых гранатометов, советских реактивных систем залпового огня, автоматов АК-47 и прочего.

Сообщается, что министр обороны Болгарии Димитр Стоянов 27 марта заявил, что схема по ВМЗ была согласована лишь "в целях обновления запасов военного времени" для армии, но добавил, что это часть решения Народного собрания оказать поддержку Украине. Стоянов не ответил, что его министерство будет делать с боеприпасами.

Также издание отмечает, что несколько дней назад в Брюсселе президент Румен Радев объявил, что Болгария будет продавать оружие и боеприпасы другим европейским странам при условии, что они не будут отправляться в Украину.

Если боеприпасы будут переданы из армии на военный завод, а затем через посредников будут экспортироваться в Украину, Радев может продолжать говорить своим поклонникам, что София Киеву не помогает.

Напомним, издание Euractiv ранее сообщало, что в 2022 году Болгария передала Украине оружия на 1 млрд долларов, несмотря на отсутствие между странами прямых контрактов на поставку вооружения.

Отметим, в ходе дебатов на последних президентских выборах Радев оскандалился заявлением, что "на данный момент Крым - российский", что вызвало возмущение украинского Министерства иностранных дел, а также США, хотя последние позже удовлетворились "разъяснением" пресс-службы Радева.

Источник фото: Depositphotos