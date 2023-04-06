У Болгарії закривають порти для всіх російських суден

Влада Болгарії з 8 квітня вирішила закрити доступ до морських і річкових портів країни для всіх суден, незалежно від прапора, під яким вони ходять і які мають сертифікат Морського суднового реєстру Росії.

Рішення пов'язане з директивою Євросоюзу про впровадження санкцій, повідомляє Морська адміністрація Болгарії.

Заборона не поширюватиметься на судна, які потребують допомоги, шукають притулку, а також змушені виконати аварійну зупинку в порту з міркувань безпеки на морі або з метою порятунку людського життя на морі.

Морське управління Болгарії встановило схожу заборону ще 16 квітня 2022 року. Тоді було обмежено доступ до портів у Бургасі, Варні, Русе та Ломі був заборонений для будь-якого судна, зареєстрованого під прапором Росії, окрім постачання критичних товарів. Зараз її розширили.

Як повідомляє ZN.UA, Болгарія залишається єдиною країною Євросоюзу, яка продовжує закуповувати морем російську нафту завдяки виняткам із санкцій. Влада країни стверджувала, що Болгарія зможе відмовитися від імпорту російської нафти лише через два роки.

Відомо, що Болгарія опосередковано підтримує Україну у війні. Країна, найімовірніше, продасть Україні велику кількість боєприпасів через посередників. Це може суттєво вплинути на перебіг війни.