- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Польша сообщила о передаче Украине еще четырех истребителей МиГ-29
Польша отправила Украине уже 14 единиц истребителей МиГ-29. Об этом сообщила пресс-служба постоянного представительства Польши в Европейском Союзе.
"Из 28 самолетов, переданных сейчас Киеву, Польша отправила 14 истребителей МиГ-29", - заявили в представительстве.
Напомним, в начале апреля президент Польши Анджей Дуда заявлял, что его страна предоставила Украине восемь истребителей МиГ-29. Тогда он отметил, что еще шесть воздушных судов готовятся к отправке.
8 мая министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что его страна передала украинским военным уже десять МиГ-29.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме Польши, на передачу Украине истребителей пошла и Словакия. Оттуда уже отправили все 13 МиГ-29, которые планировалось.