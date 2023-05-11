Польша сообщила о передаче Украине еще четырех истребителей МиГ-29

Польша отправила Украине уже 14 единиц истребителей МиГ-29. Об этом сообщила пресс-служба постоянного представительства Польши в Европейском Союзе.

"Из 28 самолетов, переданных сейчас Киеву, Польша отправила 14 истребителей МиГ-29", - заявили в представительстве.

Напомним, в начале апреля президент Польши Анджей Дуда заявлял, что его страна предоставила Украине восемь истребителей МиГ-29. Тогда он отметил, что еще шесть воздушных судов готовятся к отправке.

8 мая министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что его страна передала украинским военным уже десять МиГ-29.

Кроме Польши, на передачу Украине истребителей пошла и Словакия. Оттуда уже отправили все 13 МиГ-29, которые планировалось.