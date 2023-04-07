Українські авіатори можуть опанувати літаки F-16, зокрема озброєння на ньому, швидше, ніж планувалося

Українські пілоти можуть освоїти літаки F-16 і встановлене на них озброєння менш, ніж за півроку. Це продемонструвало тестування двох українських військових у США. Про це заявив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Юрій Ігнат підкреслив, що українські пілоти швидше, ніж прогнозувалося, навчаться застосовувати види озброєння, які будуть на літаках-винищувачах F-16.

"Досвідчених пілотів було обрано для того, щоби вони пройшли у Сполучених Штатах це тестування, а не навчання, бо вивчали їхні можливості і рівень підготовки, наскільки швидко вони зможуть опанувати сучасні багатоцільові літаки, такі як F-16", - розповів речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

Речник нагадав слова начальника авіації командування Повітряних сил ЗСУ, бригадного генерала Сергія Голубцова, який заявив, що за першими оцінками тестування можна зробити висновок, що для опанування літаків F-16 знадобиться менше часу, ніж прогнозували.

"Раніше заявлено було про приблизний термін - півроку. Зараз йдеться про менший термін, тому що хлопці підготовлені і можуть опанувати техніку значно швидше, і не просто літати, а вже застосовувати види озброєння, які будуть доступні", - сказав Ігнат.

У березні 2023 року стало відомо, США працюють з українськими пілотами, щоб визначити, скільки часу знадобиться, щоб навчити їх керувати американськими винищувачами F-16.

Американський військовий чиновник пояснив виданню CNN, що українські пілоти перебувають в Аризоні у рамках "ознайомлення". Таким чином відбувається спілкування з персоналом Військово-повітряних сил США і спостереження за тим, як вони працюють.

"Такі заходи дозволяють нам допомогти українським пілотам стати більш ефективними та дати їм найкращі поради про те, як розвивати свої власні можливості. Пілоти не літатимуть на жодних платформах під час цих заходів, але вони будуть використовувати симулятор під час свого візиту", - розповів високопосадовець.

20 січня 2023 року Президент України Володимир Зеленський закликав обговорити відправку Україні винищувачів F-16 на наступному "Рамштайні".

Літаки F-16 американського виробництва Україна просить ще з початку повномасштабного вторгнення. Перевага цих винищувачів четвертого покоління в універсальності. Вони можуть виконувати функції і штурмовика, і бомбардувальника, і винищувача-перехоплювача. До того ж, частина країн НАТО виводять їх з експлуатації, використовуючи літати п‘ятого покоління F-35.