Украинские авиаторы могут овладеть самолетами F-16, в том числе вооружением на нем, быстрее, чем планировалось

Украинские пилоты могут освоить самолеты F-16 и установленное на них вооружение менее чем за полгода. Это продемонстрировало тестирование двух украинских военных в США. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Юрий Игнат подчеркнул, что украинские пилоты быстрее, чем прогнозировалось, научатся применять виды вооружения, которые будут на самолетах-истребителях F-16.

"Опытные пилоты были выбраны для того, чтобы они прошли в Соединенных Штатах это тестирование, а не обучение, так как изучали их возможности и уровень подготовки, насколько быстро они смогут овладеть современными многоцелевыми самолетами, такими как F-16", - рассказал спикер командования Воздушных. сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Спикер напомнил слова начальника авиации командования Воздушных сил ВСУ, бригадного генерала Сергея Голубцова, который заявил, что по первым оценкам тестирования можно заключить, что для овладения самолетами F-16 понадобится меньше времени, чем прогнозировали.

"Раньше заявлено было о приблизительном сроке - полгода. Сейчас речь идет о меньшем сроке, потому что ребята подготовлены и могут овладеть техникой значительно быстрее, и не просто летать, а уже применять доступные вооружения виды вооружения", - сказал Игнат.

В марте 2023 года стало известно, что США работают с украинскими пилотами, чтобы определить, сколько времени понадобится, чтобы научить их управлять американскими истребителями F-16.

Американский военный чиновник объяснил изданию CNN, что украинские пилоты находятся в Аризоне в рамках "ознакомления". Таким образом, происходит общение с персоналом Военно-воздушных сил США и наблюдение за тем, как они работают.

"Такие меры позволяют нам помочь украинским пилотам стать более эффективными и дать им лучшие советы о том, как развивать свои собственные возможности. Пилоты не будут летать ни на каких платформах во время этих мероприятий, но они будут использовать симулятор во время своего визита", - рассказал чиновник. .

20 января 2023 г. Президент Украины Владимир Зеленский призвал обсудить отправку Украине истребителей F-16 на следующем "Рамштайне".

Самолеты F-16 американского производства Украина требует еще с начала полномасштабного вторжения. Превосходство этих истребителей четвертого поколения в универсальности. Они могут выполнять функции и штурмовика, и бомбардировщика, и истребителя-перехватчика. К тому же часть стран НАТО выводят их из эксплуатации, используя летать пятого поколения F-35.