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Переобучение на F-16 не проблема: в США высоко оценили подготовку украинских пилотов
США дали высокую оценку навыкам украинских пилотов, проходивших тестирование на возможность переобучения для работы на многоцелевых истребителях.
Об этом сказал командующий авиацией Воздушных сил Сергей Голубцов в эфире национального телемарафона.
"Мы верили в то, что наши пилоты покажут свой уровень, и это действительно произошло. Два пилота успешно прошли тестирование в Соединенных Штатах. Оценка предоставлена достаточно высокая, и в конце отчета указано, что для украинских пилотов программа переучивания на самолет F-16 может быть значительно сокращена по сравнению со стандартными программами подготовки пилотов", – сказал Голубцов.
Ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявлял, что два украинских пилота посещали США для анализа навыков и потребностей потенциальной учебной базы по подготовке управлением современными самолетами.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что западные партнеры затягивают с предоставлением Украине современной авиации, в частности, истребителей F-16, поскольку эти системы сложны, а также нуждаются в обслуживании и больших финансовых затратах.