Перенавчання на F-16 не проблема: в США високо оцінили підготовку українських пілотів

США надали високу оцінку навичкам українських пілотів, які проходили тестування на можливість перенавчання для роботи на багатоцільових винищувачах.

Про це сказав командувач авіації Повітряних сил Сергій Голубцов в ефірі національного телемарафону.

"Ми вірили в те, що наші пілоти покажуть свій рівень, і це дійсно відбулося. Два пілоти успішно пройшли тестування в Сполучених Штатах. Оцінка надана досить висока, і в кінці звіту вказано, що для українських пілотів програма перенавчання на літак F-16 може бути значно скорочена в порівнянні зі стандартними програмами підготовки пілотів", - сказав Голубцов.

Раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявляв, що двоє українських пілотів відвідували США для аналізу навичок і потреб потенційної навчальної бази з підготовки управлінням сучасними літаками.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що західні партнери затягують із наданням Україні сучасної авіації, зокрема, винищувачів F-16, оскільки ці системи складні, а також потребують обслуговування і великих фінансових витрат.