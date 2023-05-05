Україна отримає 80 танків Leopard 1 від Данії і Німеччини

Данія разом з Німеччиною надішле до України 80 танків Leopard 1, які будуть готові вже у червні. Про це, як повідомило TV2 Nyheder, заявив міністра оборони Данії Троелс Лунд Поульсен.

Вже 1 червня нові танки мають бути готові до введення в експлуатацію в Україні.

“Перші поставки допомоги, яку ми зараз побачимо, ми б назвали дуже-дуже великими. Те, що ми постачаємо 80 танків Leopard 1, - це дуже значна кількість”, - зазначив Троелс Лунд Поульсен.

Міністр оборони Данії перебуває разом німецьким колегою Борисом Пісторіусом в Берліні, де високопосадовці зустрінуться з данськими інструкторами, які навчають українців готуватися до використання танків.

За даними міністерства, підготовка українських військових триватиме близько місяця.

Танки Leopard 1 були виведені з оборони Данії в 2005 році, тому вони не такі сучасні та ефективні, як наступник Leopard 2.

Як стало відомо в квітні, в рамках спільного проекту з Нідерландами Данія разом передає Україні 14 танків Leopard 2, оскільки наразі Данія не бачить жодних ознак того, що війна в Україні закінчиться найближчим часом.

Ці танки є доповненням до сотні танків Leopard 1, про передачу яких Данія повідомляла раніше.

Очікується, що танки Leopard 2 можуть бути поставлені на початку 2024 року

Окрім цього, вісім танків Leopard 2, які анонсувала Канада Україні, вже доправили до Польщі.

У березні Фінляндія оголосила новий пакет допомоги для України, який включатиме важке озброєння, боєприпаси та ще три танки Leopard 2, які призначені для розмінування.