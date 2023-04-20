Данія передасть Україні 14 танків Leopard 2

В рамках спільного проекту з Нідерландами Данія разом передає Україні 14 танків Leopard 2, оскільки наразі Данія не бачить жодних ознак того, що війна в Україні закінчиться найближчим часом.

Ці танки є доповненням до сотні танків Leopard 1, про передачу яких Данія повідомляла раніше, пише видання DR.dk.

"Відтепер і до кінця 2023 року ми побачимо, що принаймні 80 танків Leopard 1 потраплять в Україну та можуть допомогти підтримати боротьбу за свободу", – сказав в.о. міністра оборони Поульсен Троелс Лунд Поульсен.

Очікується, що танки Leopard 2 можуть бути поставлені на початку 2024 року, так як в країні розглядають війну як тривалий і затяжний конфлікт.

"Ми збираємося розглядати довготривалий конфлікт, і тому важливо дати чіткий політичний сигнал про те, що ми солідарні з українським населенням і бажаннями захищати власну країну", - повідомив Поульсен.

Він наголосив, що ці танки не є датськими. Вони закуплені у співпраці з Нідерландами.

У Данії є 44 екземпляри танка Leopard 2A7, який є новішою моделлю того, який планується відправити в Україну.

Незабаром в Україну прибуть і шість танків Leopard 2, які Іспанія передає Києву в рамках міжнародної “танкової коаліції”. Вони вже прибули до порту Сантандер у північній частині Іспанії.

Окрім цього, вісім танків Leopard 2, які анонсувала Канада Україні, вже доправили до Польщі.