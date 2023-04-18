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Резніков показав, як виглядають французькі колісні танки (ВІДЕО)
Міністр оборони показав бойові машини AMX-10, які Франція передала Україні.
Про це він написав в Twitter, оприлюднив відповідне відео.
"Українські морські піхотинці вітають свою нову «кавалерію» французького виробництва AMX-10! Ми разом з нашими воїнами покаталися на ній і домовилися назвати АМХ-10 «снайперською гвинтівкою на швидких колесах", - написав міністр.
Він подякував міністру оборони Франції Себастьяну Лекорню, президенту Емманюелю Макрону, а також всьому народу Франції за підтримку.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Резніков впевнений, що ці машини допоможуть Україні у звільненні території.
Нагадаємо, Емманюель Макрон звернувся до Китаю з планом, який, на його думку, потенційно може призвести до переговорів між Росією та Україною вже влітку. Президент Франції доручив своєму раднику із зовнішньої політики Емманюелю Бонне працювати з головним дипломатом Китаю Ван Ї, щоб розробити документ, який може бути використаний як основа для майбутніх переговорів.