Макрон хоче посадити Україну та РФ за стіл перемовин вже влітку

Президент Франції Емманюель Макрон звернувся до Китаю з планом, який, на його думку, потенційно може призвести до переговорів між Росією та Україною вже влітку.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як пише видання, посилаючись на власні джерела, президент Франції доручив своєму раднику із зовнішньої політики Емманюелю Бонне працювати з головним дипломатом Китаю Ван Ї, щоб розробити документ, який може бути використаний як основа для майбутніх переговорів.

Зазначається, що план Макрона передбачає початок переговорів вже улітку, якщо "все буде добре". У ньому також обумовлюються довгострокові гарантії безпеки Україні.

Bloomberg зауважує, що під час своєї нещодавньої поїздки до Китаю Макрон не досяг головної мети – переконати лідера КНР Сі Цзіньпіня поговорити з президентом України Володимиром Зеленським. Вони досі не спілкувалися з початку повномасштабної війни. Макрон також розлютив західних союзників України минулого року, сказавши, що не треба "принижувати" Росію.

"Поки незрозуміло, чи підтримує план Макрона Київ та його союзники, багато з яких відхилили пропозиції щодо припинення вогню, які дозволили б Росії зберегти захоплені території України", - пише видання.

Крім того, багато країн також скептично ставляться до того, що Китай може стати нейтральним посередником, враховуючи його «безмежну дружбу» з країною-агресором РФ.

Зауважимо, що зовсім нещодавно Макрон заявляв, що час для переговорів між Україною та Росією про завершення війни ще не настав, а "погода наразі військова".

Раніше Макрон закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна вплинути на Росію та допомогти покласти край війні в Україні під час офіційної зустрічі 6 квітня в Пекіні.