Макрон хочет посадить Украину и РФ за стол переговоров уже летом

Президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к Китаю с планом, который, по его мнению, может привести к переговорам между Россией и Украиной уже летом.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, ссылаясь на собственные источники, президент Франции поручил своему советнику по внешней политике Эмманюэлю Бонне работать с главным дипломатом Китая Ван И, чтобы разработать документ, который может быть использован в качестве основы для предстоящих переговоров.

План Макрона предполагает начало переговоров уже летом, если "все будет хорошо". В нем также оговариваются долгосрочные гарантии безопасности Украины.

Bloomberg отмечает, что во время своей недавней поездки в Китай Макрон не достиг главной цели – убедить лидера КНР Си Цзиньпиня поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они до сих пор не общались с начала полномасштабной войны. Макрон также разозлил западных союзников Украины в прошлом году, сказав, что не надо "унижать" Россию.

"Пока непонятно, поддерживает ли план Макрона Киев и его союзники, многие из которых отклонили предложения по прекращению огня, позволяющие России сохранить захваченные территории Украины", - пишет издание.

Кроме того, многие страны также скептически относятся к тому, что Китай может стать нейтральным посредником, учитывая его "безграничную дружбу" со страной-агрессором РФ.

Отметим, что совсем недавно Макрон заявлял, что время для переговоров между Украиной и Россией о завершении войны еще не пришло, а "погода военная".

Ранее Макрон призвал лидера Китая Си Цзиньпина повлиять на Россию и помочь покончить с войной в Украине во время официальной встречи 6 апреля в Пекине.