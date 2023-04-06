Макрон попросив Сі Цзіньпіна натиснути на РФ та допомогти зупинити війну в Україні

Президент Франції Еммануель Макрон закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна вплинути на Росію та допомогти покласти край війні в Україні під час офіційної зустрічі 6 квітня в Пекіні.

Про це пише Reuters.

"Російська агресія в Україні завдала удару міжнародній стабільності. Я знаю, що можу розраховувати на те, що ти повернеш Росію до розуму та всіх за стіл переговорів", — сказав Макрон лідеру Китаю.

Французький президент також попросив свого китайського колегу натиснути на Росію, щоб вона дотримувалася міжнародних правил нерозповсюдження ядерної зброї, адже лідер країни-агресора РФ Володимир Путін заявив, що розмістить тактичну ядерну зброю в сусідній з Україною Білорусі.

Reuters зауважує, що візит Макрона до Пекіну разом із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн відбувся після багатьох років погіршення відносин з КНР через різні питання, починаючи від заблокованого інвестиційного пакту і закінчуючи небажанням Китаю засудити Росію за її вторгнення в Україну.

Але Макрон заявив, що Європа повинна протистояти скороченню торговельних і дипломатичних зв'язків з Китаєм і відкинути те, що дехто називає "неминучою спіраллю" напруги між Китаєм і Заходом.

Фон дер Ляєн, під час своєї першої поїздки до Китаю з моменту вступу на посаду в 2019 році, також має 6 квітня зустрітися з Сі.

У коментарях державним китайським ЗМІ, Сі сказав, що Китай і Франція мають здатність і відповідальність подолати "розбіжності" та "обмеження", оскільки світ зазнає глибоких історичних змін.

Деякі аналітики припустили, що Макрон і фон дер Ляєн можуть взяти на себе роль "хорошого та поганого поліцейського" в Пекіні, причому товариський француз пропагуватиме "перезавантаження" відносин, а голова ЄС викладатиме гостріші проблеми та червоні лінії у цих відносинах.

І Макрон, і фон дер Ляєн заявили, що хочуть переконати Китай використовувати тісні зв’язки з Росією для встановлення миру в Україні або принаймні стримати Пекін від прямої підтримки вторгнення Москви, яке Росія називає "спеціальною військовою операцією".

Раніше Китай запропонував мирний план з 12 пунктів щодо кризи в Україні, який закликав обидві сторони погодитися на поступову деескалацію, що веде до повного припинення вогню.

Цей план був значною мірою відкинутий Заходом через відмову Китаю засудити Росію, а США та НАТО тоді заявили, що Китай розглядає можливість надсилання зброї Росії, що Пекін заперечив.

Зауважимо, як вважають аналітики Інститутуту вивчення війни, лідер країни-агресора РФ Володимир Путін не зміг забезпечити необмежене двостороннє партнерство з Китаєм, на яке він сподівався.

Нагадаємо, що раніше китайський лідер заявив про наміри після відвідання Москви провести онлайн-переговори із Володимиром Зеленським.

Китай виступає проти розміщення російської ядерної зброї у Білорусі та вважає, що слід знижувати стратегічні ризики, а не підвищувати їх.