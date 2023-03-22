Путін не отримав від Китаю бажаного, – ISW

Другий день візиту голови КНР Сі Цзіньпіна продемонстрував, що лідер країни-агресора РФ Володимир Путін не зміг забезпечити необмежене двостороннє партнерство з Китаєм, на яке він сподівався.

Про це йдеться у звіті нституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 21 березня Путін і Сі підписали "Спільну заяву Російської Федерації та Китайської Народної Республіки про поглиблення всебічного партнерства та стратегічного співробітництва, вступ у нову еру", в якій наголошено, що російсько-китайські відносини є всеосяжними, стратегічними та актуальними.

Спільна заява окреслює низку двосторонніх намірів і підтверджує прихильність Росії та Китаю державному суверенітету та територіальній цілісності один одного.

"Проте зобов’язання, взяті Сі та Путіним, були помітно односторонніми, що вказує на те, що Сі погоджується на більш стриману версію російсько-китайських відносин, ніж, ймовірно, бажає Путін", - вважають аналітики ISW.

Вони підкреслюють, що Сі похвалив Путіна та підтвердив прихильність Китаю Росії в Раді безпеки ООН, і посилив позицію Китаю щодо політичного врегулювання війни в Україні, але голова КНР не вийшов за рамки цих заяв.

Путін, навпаки, оголосив низку заходів, які свідчать про постійну орієнтацію Росії на Китай і залежність від нього в енергетичному та економічному секторах, які виглядають дуже односторонніми порівняно з відносно пом’якшеними зобов’язаннями Сі.

"Крім того, Сі не сигналізував про намір надати підтримку російській війні в Україні, окрім розпливчастих дипломатичних запевнень, що, ймовірно, є кроком назад від того, що Путін сподівався отримати під час переговорів. Путіну, ймовірно, не вдалося забезпечити саме те партнерство, яке йому було потрібно і якого він бажає, і Сі, ймовірно, залишить Москву, отримавши запевнення, які є більш односторонніми, ніж хотів Путін", - зауважують аналітики.

Крім того, очільник Кремля зазначив, що між Росією і Китаєм відбувся "дуже предметний і відвертий обмін думками" щодо перспектив подальшого розвитку російсько-китайських відносин.

"Такій риториці особливо бракує формулювання, яке зазвичай використовується в дипломатичних колах, щоб вказати, що дві сторони прийшли до остаточних і суттєвих угод", - констатують аналітики.

Нагадаємо, що Сі Цзіньпін 20 березня прибув у Москву, де зустрівся з Володимиром Путіним. Це перший візит очільника КНР у Росію після початку її повномасштабної агресії проти України. Раніше в американському Інституті вивчення війни припускали, що він та Путін хочуть обговорити схеми ухилення від міжнародних санкцій.

Зауважимо, у річницю вторгнення країни-агресорки РФ в Україну Китай опублікував "мирний план" зі своїми ідеями щодо врегулювання війни. Він очікувано перекликається із офіційною позицією Китаю, який з одного боку, прагне зберегти нейтралітет, а з іншого — підтримує РФ. При цьому Китай називає агресію РФ проти України не війною, а "українською кризою".

У Китаї вважають, що війна РФ проти України закінчиться влітку 2023 року, тому й представили свій "мирний" план.