Путин не получил от Китая желаемого, – ISW

Второй день визита главы КНР Си Цзиньпина продемонстрировал, что лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин не смог обеспечить неограниченное двустороннее партнерство с Китаем, на которое он надеялся.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что 21 марта Путин и Си подписали "Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики об углублении всестороннего партнерства и стратегического сотрудничества, вступлении в новую эру", в котором подчеркивается, что российско-китайские отношения всеобъемлющие, стратегические и актуальные.

Совместное заявление очерчивает ряд двусторонних намерений и подтверждает приверженность России и Китаю государственному суверенитету и территориальной целостности друг друга.

"Однако обязательства, взятые Си и Путиным, были заметно односторонними, что указывает на то, что Си соглашается на более сдержанную версию российско-китайских отношений, чем, вероятно, желает Путин", – считают аналитики ISW.

Они подчеркивают, что Си похвалил Путина и подтвердил приверженность Китая России в Совбезе ООН, и усилил позицию Китая относительно политического урегулирования войны в Украине, но глава КНР не вышел за рамки этих заявлений.

Путин, напротив, объявил ряд мер, свидетельствующих о постоянной ориентации России на Китай и зависимости от него в энергетическом и экономическом секторах, которые выглядят очень односторонними по сравнению с относительно смягченными обязательствами Си.

Кроме того, Си не сигнализировал о намерении оказать поддержку российской войне в Украине, кроме расплывчатых дипломатических заверений, что, вероятно, является шагом назад от того, что Путин надеялся получить во время переговоров.

"Путину, вероятно, не удалось обеспечить именно то партнерство, которое ему было нужно и которого он желает, и Си, вероятно, покинет Москву, получив заверения, более односторонние, чем хотел Путин", - отмечают аналитики.

Кроме того, глава Кремля отметил, что между Россией и Китаем состоялся "очень предметный и откровенный обмен мнениями" о перспективах дальнейшего развития российско-китайских отношений.

"Такой риторике особенно не хватает формулировки, обычно используемой в дипломатических кругах, чтобы указать, что две стороны пришли к окончательным и существенным соглашениям", - констатируют аналитики.

Напомним, что Си Цзиньпин прибыл 20 марта в Москву, где встретился с Владимиром Путиным. Это первый визит главы КНР в Россию после начала полномасштабной агрессии против Украины. Ранее в американском Институте изучения войны предполагалось, что он и Путин хотят обсудить схемы уклонения от международных санкций.

Отметим, что в годовщину вторжения страны-агрессорки РФ в Украину Китай опубликовал "мирный план" со своими идеями по урегулированию войны. Он ожидаемо перекликается с официальной позицией Китая, который с одной стороны стремится сохранить нейтралитет, а с другой — поддерживает РФ. При этом Китай называет агрессию РФ против Украины не войной, а "украинским кризисом".

В Китае считают, что война РФ против Украины закончится летом 2023 года, потому и представили свой "мирный" план.