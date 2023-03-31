Китай прагне до нового міжнародного порядку - президент Єврокомісії

Китай прагне до нового міжнародного порядку, в якому Пекін буде домінуючим гравцем, і Європейський Союз повинен бути більш наполегливим у захисті своїх безпекових та економічних інтересів.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на виступ президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

У виступі перед поїздкою до Китаю разом з президентом Франції Еммануелем Макроном, яка відбудеться наступного тижня, Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС повинен продовжувати взаємодіяти з Пекіном, але потребує стратегії "де-ризикування" своїх відносин і залежностей від Китаю.

Вона також пов'язала майбутнє зв'язків Європи з Китаєм з діями Пекіна у зв'язку з війною в Україні і фактично поставила хрест на сподіваннях на укладення інвестиційної угоди від 2020 року між ЄС і Китаєм.

Фон дер Ляєн заявила, що "чіткою метою Комуністичної партії Китаю є системна зміна міжнародного порядку з Китаєм у його центрі".

"Такий, де права особистості підпорядковані національному суверенітету. Де безпека і економіка мають перевагу над політичними і громадянськими правами", - сказала вона.

Також вона зазначила, що відносини Китаю з Росією стали більш тісними, навіть незважаючи на те, що Пекін стає домінуючим партнером.

Нагадаємо, китайський лідер Сі Цзіньпін в своїх промовах в парламенті торкнувся теми війни й закликав своїх генералів "наважитися воювати".