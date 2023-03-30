Сі Цзіньпін готується до війни - Foreign Affairs

Китайський лідер в своїх промовах в парламенті торкнувся теми війни й закликав своїх генералів "наважитися воювати".

Про це йдеться в матеріалі Foreign Affairs.

Китайський уряд також оголосив про збільшення на 7,2% оборонного бюджету, який вже подвоївся за останнє десятиліття, а також про плани зробити країну менш залежною від іноземного імпорту зерна. Крім того, в останні місяці Пекін оприлюднив нові закони про військову готовність, нові бомбосховища в містах по той бік Тайванської протоки і нові офіси "Національної оборонної мобілізації" по всій країні.

Видання зазначає, що в Пекіні щось змінилося, й політики і бізнес-лідери в усьому світі не можуть дозволити собі ігнорувати це: якщо Сі каже, що готується до війни, було б нерозумно не повірити йому на слово.

У грудні був оприлюднений новий закон, який дозволить Народно-визвольній армії Китаю (НВАК) легше активувати резервні сили та інституціоналізувати систему поповнення бойових підрозділів у разі війни. Такі заходи, як зазначають аналітики, свідчать про те, що Сі виніс уроки щодо військової мобілізації з невдач російського президента Володимира Путіна в Україні.

Крім того, у лютому було ухвалено рішення "Про коригування застосування деяких положень кримінально-процесуального законодавства щодо військових у воєнний час", яке надає Центральній військовій комісії повноваження коригувати правові норми. Це рішення, зокрема, може буде використано для переслідування осіб, які виступають проти поглинання Тайваню.

Також китайський уряд відкрив офіси з мобілізації національної оборони по всій країні. Водночас міста в провінції Фуцзянь, через протоку від Тайваню, почали будувати або модернізувати бомбосховища і щонайменше одну лікарню швидкої допомоги воєнного часу.

Нагадаємо, що після візиту до Росії китайський лідер не висловловив прямої підтримки війни президента Росії Володимира Путіна, але не став заявляти і про її припинення. Сі Цзіньпін і Володимир Путін націлилися на формування нового світового порядку.