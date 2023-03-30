Си Цзиньпин готовится к войне - Foreign Affairs

Китайский лидер в своих речах в парламенте затронул тему войны и призвал генералов "решиться воевать".

Об этом говорится в материале Foreign Affairs.

Китайское правительство объявило об увеличении на 7,2% оборонного бюджета, уже удвоившегося за последнее десятилетие, а также о планах сделать страну менее зависимой от иностранного импорта зерна. Кроме того, в последние месяцы Пекин обнародовал новые законы о военной готовности, новые бомбоубежища в городах по ту сторону Тайваньского пролива и новые офисы "Национальной оборонной мобилизации" по всей стране.

Издание отмечает, что в Пекине что-то изменилось, и политики и бизнес-лидеры во всем мире не могут позволить себе игнорировать это: если Си говорит, что готовится к войне, было бы глупо не поверить ему на слово.

В декабре был обнародован новый закон, позволяющий Народно-освободительной армии Китая (НОАК) легче активировать резервные силы и институционализировать систему пополнения боевых подразделений в случае войны. Такие меры, как отмечают аналитики, свидетельствуют о том, что Си извлек уроки по военной мобилизации, наблюдая за неудачами российского президента Владимира Путина в Украине.

Кроме того, в феврале было принято решение "О корректировке применения некоторых положений уголовно-процессуального законодательства в отношении военных в военное время", которое предоставляет Центральной военной комиссии полномочия корректировать правовые нормы. Это решение, в частности, может быть использовано для преследования лиц, выступающих против поглощения Тайваня.

Также китайское правительство открыло офисы по мобилизации национальной обороны по всей стране. В то же время города в провинции Фуцзянь через пролив от Тайваня начали строить или модернизировать бомбоубежища и по меньшей мере одну больницу скорой помощи военного времени.

Напомним, что после визита в Россию китайский лидер не выразил прямой поддержки войны президента России Владимира Путина, но не стал заявлять и о ее прекращении. Си Цзиньпин и Владимир Путин нацелились на формирование нового мирового порядка.