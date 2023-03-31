Китай стремится к новому международному порядку - президент Еврокомиссии

Китай стремится к новому мировому порядку, в котором Пекин будет доминирующим игроком, и Европейский Союз должен быть более настойчивым в защите своих интересов в области безопасности и экономики.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на выступление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

В предстоящей на следующей неделе выступлении перед поездкой в Китай вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен продолжать взаимодействовать с Пекином, но нуждается в стратегии "де-рискования" своих отношений и зависимостей от Китая.

Она также связала будущее связей Европы с Китаем с действиями Пекина в связи с войной в Украине и фактически поставила крест в надежде на заключение инвестиционного соглашения от 2020 года между ЕС и Китаем.

Фон дер Ляйен заявила, что "четкой целью Коммунистической партии Китая является системное изменение международного порядка с Китаем в его центре".

"Такой, где права личности подчинены национальному суверенитету. Где безопасность и экономика имеют преимущество над политическими и гражданскими правами", - сказала она.

Также она отметила, что отношения Китая с Россией стали теснее, даже несмотря на то, что Пекин становится доминирующим партнером.

Напомним, китайский лидер Си Цзиньпин в своих речах в парламенте затронул тему войны и призвал своих генералов "решиться воевать".