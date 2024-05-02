Росіяни атакували 105 населених пунктів: яка ситуація в регіонах

Протягом минулої доби та ночі 2 травня російські окупаційні війська продовжували обстрілювати територію України та цивільну інфраструктуру. Внаслідок цього є загиблі і поранені серед цивільного населення. Протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 10 областей України.

Загалом застосовано різні види озброєння, включаючи мінометів, артилерії, танків, РСЗВ, ОТРК, БПЛА та тактичної авіації. Атаковано 105 населених пунктів та 143 об'єкта інфраструктури, повідомляє Military Media Center.

На Харківщині окупанти обстріляли 17 населених пунктів

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 17 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали Веселе, Харків, Вовчанськ, Синьківка, Петропавлівка, Подоли. У Харкові внаслідок обстрілу пошкоджено 14 житлових будинків, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

В Ізюмському районі внаслідок обстрілу пошкоджена господарча споруда та частково зруйнований житловий будинок. Постраждала 66-річна жінка. У Куп'янському районі в с. Лелюківка, внаслідок обстрілу були вибиті вікна та частково пошкоджено дахи будинків. Загинула 66-річна жінка.

У с. Липці внаслідок обстрілу горів дах будинку. Загинула 78-річна цивільна жінка.

У селищі Золочів Богодухівського району внаслідок обстрілу авіабомбами пошкоджені адміністративні приміщення, будівля Ощадбанку, більше 20 автомобілів, а також знищено приватний будинок. Загинули двоє людей та тринадцять постраждали.

По Запорізькій області росіяни вдарили 368 разів

Впродовж доби окупанти 368 разів вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів. Ворог завдав авіаційний удар по Новоандріївці, повідомили в ОВА.

139 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 15 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине. 213 артобстрілів завдано по території Оріхова, Гуляйполя, Новоандріївки, Новопрокопівки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного та Малинівки. Надійшло 11 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

На Херсонщині окупанти поцілили в ангарне приміщення

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Берегове, Янтарне, Михайлівка, Томарине, Зміївка, Антонівка, Берислав, Золота Балка, Львове, Тягинка, Іванівка, Кізомис, Дніпровське, Токарівка, Інженерне, Велетенське, Садове, Микільське, Придніпровське, Понятівка, Ольгівка та місто Херсон, пише голова ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 2 приватні будинки. Були зафіксовані влучання в ангарне приміщення та господарчу споруду.

Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.

Весь день ворог тероризував Нікопольщину

Від вечора й до самого ранку агресор тероризував Нікопольщину. Три рази обстріляв район з важкої артилерії і РСЗВ. Й 9 – атакував дронами-камікадзе, повідомили в ОВА.

Весь день ворог тероризував Нікопольщину. Фото: ОВА Весь день ворог тероризував Нікопольщину. Фото: ОВА Весь день ворог тероризував Нікопольщину. Фото: ОВА

Поцілив по райцентру, Марганецькій та Мирівській громадах. Пошкоджені двоповерховий житловий будинок, адмінбудівля, агрофірма, мікроавтобус. Обстеження територій триває. Наслідки ворожих ударів уточнюються.

На Миколаївщині збили крилату ракету Х-59

Учора у Миколаївській області було збито крилату ракету повітряного базування Х-59. Внаслідок збиття уламками ракети пошкоджено транспортну інфраструктуру, повідомив очільник області Віталій Кім.

Також артилерійських обстрілів зазнала акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.

На Сумщині - 27 вибухів

Вночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 27 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська (5 вибухів), Есманьська (2 вибухи) та Середино-Будська громади (17 вибухів).