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Россияне атаковали 105 населенных пунктов: какая ситуация в регионах
За прошедшие сутки и ночью 2 мая российские оккупационные войска продолжали обстреливать территорию Украины и гражданскую инфраструктуру. В результате есть погибшие и раненые среди гражданского населения. За прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 10 областей Украины.
В целом применены различные виды вооружения, включая минометы, артиллерию, танки, РСЗО, ОТРК, БПЛА и тактическую авиацию. Атаковано 105 населенных пунктов и 143 объекта инфраструктуры, сообщает Military Media Center.
В Харьковской области оккупанты обстреляли 17 населенных пунктов
Артиллерийские и минометные удары врага получили около 17 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка и другие. Авиационные обстрелы подверглись Веселому, Харькову, Волчанску, Синьковке, Петропавловке, Подоле. В Харькове в результате обстрела повреждены 14 жилых домов, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.
В Изюмском районе в результате обстрела повреждена хозяйственная постройка и частично разрушен жилой дом. Пострадала 66-летняя женщина. В Купянском районе в с. Лелюковка, в результате обстрела были выбиты окна и частично повреждены крыши домов. Погибла 66-летняя женщина.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
В с. Липцы в результате обстрела горела крыша дома. Погибла 78-летняя гражданская женщина.
В поселке Золочев Богодуховского района в результате обстрела авиабомбами повреждены административные помещения, здание Сбербанка, более 20 автомобилей, а также уничтожен частный дом. Погибли два человека и еще тринадцать пострадали.
По Запорожской области россияне ударили 368 раз
В течение суток оккупанты 368 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 8 населённых пунктов. Враг нанес авиационный удар по Новоандреевке, сообщили в ОВА.
139 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 15 обстрелов РСЗО накрыли Малую Токмачку и Роботино. 213 артобстрелов нанесены по территории Орехова, Гуляйполя, Новоандреевки, Новопрокоповки, Малой Токмачки, Роботиного, Левадного и Малиновки. Поступило 11 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.
В Херсонской области оккупанты попали в ангарное помещение
За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Берегово, Янтарное, Михайловка, Томарино, Змиевка, Антоновка, Берислав, Золотая Балка, Львов, Тягинка, Ивановка, Кизомис, Днепровское, Токаревка, Инженерное, Огромное, Садове, Мыки и город Херсон, пишет глава ОВА Александр Прокудин.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждена многоэтажка и 2 частных дома. Были зафиксированы попадания в ангарное помещение и хозяйственное сооружение.
Жертв и пострадавших в гражданском населении нет.
Весь день враг терроризировал Никопольщину
С вечера и до самого утра агрессор терроризировал Никопольщину. Три раза обстрелял район из тяжелой артиллерии и РСЗО. И 9 – атаковал дронами-камикадзе, сообщили в ОВА.
Попал по райцентру, Марганецкой и Мировской общинам. Повреждены двухэтажный жилой дом, админздание, агрофирма, микроавтобус. Обследование территорий продолжается. Последствия неприятельских ударов уточняются.
В Николаевской области сбили крылатую ракету Х-59
Вчера в Николаевской области была сбита крылатая ракета воздушного базирования Х-59. В результате сбивания обломками ракеты повреждена транспортная инфраструктура, сообщил глава области Виталий Ким.
Также артиллерийские обстрелы подверглись акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.
В Сумской области - 27 взрывов
Ночью и утром россияне провели 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 27 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Миропольская (5 взрывов), Эсманьская (2 взрыва) и Середино-Будская общины (17 взрывов).