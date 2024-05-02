Россияне атаковали 105 населенных пунктов: какая ситуация в регионах

За прошедшие сутки и ночью 2 мая российские оккупационные войска продолжали обстреливать территорию Украины и гражданскую инфраструктуру. В результате есть погибшие и раненые среди гражданского населения. За прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 10 областей Украины.

В целом применены различные виды вооружения, включая минометы, артиллерию, танки, РСЗО, ОТРК, БПЛА и тактическую авиацию. Атаковано 105 населенных пунктов и 143 объекта инфраструктуры, сообщает Military Media Center.

В Харьковской области оккупанты обстреляли 17 населенных пунктов

Артиллерийские и минометные удары врага получили около 17 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка и другие. Авиационные обстрелы подверглись Веселому, Харькову, Волчанску, Синьковке, Петропавловке, Подоле. В Харькове в результате обстрела повреждены 14 жилых домов, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

В Изюмском районе в результате обстрела повреждена хозяйственная постройка и частично разрушен жилой дом. Пострадала 66-летняя женщина. В Купянском районе в с. Лелюковка, в результате обстрела были выбиты окна и частично повреждены крыши домов. Погибла 66-летняя женщина.

В с. Липцы в результате обстрела горела крыша дома. Погибла 78-летняя гражданская женщина.

В поселке Золочев Богодуховского района в результате обстрела авиабомбами повреждены административные помещения, здание Сбербанка, более 20 автомобилей, а также уничтожен частный дом. Погибли два человека и еще тринадцать пострадали.

По Запорожской области россияне ударили 368 раз

В течение суток оккупанты 368 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 8 населённых пунктов. Враг нанес авиационный удар по Новоандреевке, сообщили в ОВА.

139 БпЛА разной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. 15 обстрелов РСЗО накрыли Малую Токмачку и Роботино. 213 артобстрелов нанесены по территории Орехова, Гуляйполя, Новоандреевки, Новопрокоповки, Малой Токмачки, Роботиного, Левадного и Малиновки. Поступило 11 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.

В Херсонской области оккупанты попали в ангарное помещение

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Берегово, Янтарное, Михайловка, Томарино, Змиевка, Антоновка, Берислав, Золотая Балка, Львов, Тягинка, Ивановка, Кизомис, Днепровское, Токаревка, Инженерное, Огромное, Садове, Мыки и город Херсон, пишет глава ОВА Александр Прокудин.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждена многоэтажка и 2 частных дома. Были зафиксированы попадания в ангарное помещение и хозяйственное сооружение.

Жертв и пострадавших в гражданском населении нет.

Весь день враг терроризировал Никопольщину

С вечера и до самого утра агрессор терроризировал Никопольщину. Три раза обстрелял район из тяжелой артиллерии и РСЗО. И 9 – атаковал дронами-камикадзе, сообщили в ОВА.

Весь день враг терроризировал Никопольщину. Фото: ОВА Весь день враг терроризировал Никопольщину. Фото: ОВА Весь день враг терроризировал Никопольщину. Фото: ОВА

Попал по райцентру, Марганецкой и Мировской общинам. Повреждены двухэтажный жилой дом, админздание, агрофирма, микроавтобус. Обследование территорий продолжается. Последствия неприятельских ударов уточняются.

В Николаевской области сбили крылатую ракету Х-59

Вчера в Николаевской области была сбита крылатая ракета воздушного базирования Х-59. В результате сбивания обломками ракеты повреждена транспортная инфраструктура, сообщил глава области Виталий Ким.

Также артиллерийские обстрелы подверглись акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

В Сумской области - 27 взрывов

Ночью и утром россияне провели 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 27 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Миропольская (5 взрывов), Эсманьская (2 взрыва) и Середино-Будская общины (17 взрывов).