Макрон попросил Си Цзиньпина надавить на РФ и помочь остановить войну в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал лидера Китая Си Цзиньпина повлиять на Россию и помочь положить конец войне в Украине во время официальной встречи 6 апреля в Пекине.

Об этом пишет Reuters.

"Российская агрессия в Украине нанесла удар международной стабильности. Я знаю, что могу рассчитывать на то, что ты вернешь Россию к разуму и всех за стол переговоров", - сказал Макрон лидеру Китая.

Французский президент также попросил своего китайского коллегу надавить на Россию, чтобы она соблюдала международные правила нераспространения ядерного оружия, ведь лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин заявил, что разместит тактическое ядерное оружие в соседней с Украиной Беларуси.

Reuters отмечает, что визит Макрона в Пекин вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен состоялся после многих лет ухудшения отношений с КНР из-за разных вопросов, начиная от заблокированного инвестиционного пакта и заканчивая нежеланием Китая осудить Россию за ее вторжение в Украину.

Но Макрон заявил, что Европа должна противостоять сокращению торговых и дипломатических связей с Китаем и отвергнуть то, что некоторые называют "неизбежной спиралью" напряжения между Китаем и Западом.

Фон дер Ляен, во время своей первой поездки в Китай с момента вступления в должность в 2019 году, также должен 6 апреля встретиться с Си.

В комментариях государственным китайским СМИ, Си сказал, что Китай и Франция обладают способностью и ответственностью преодолеть "разногласия" и "ограничения", поскольку мир претерпевает глубокие исторические изменения.

Некоторые аналитики предположили, что Макрон и фон дер Ляен могут взять на себя роль "хорошего и плохого полицейского" в Пекине, причем товарищеский француз будет пропагандировать "перезагрузку" отношений, а глава ЕС будет излагать более острые проблемы и красные линии в этих отношениях.

И Макрон, и фон дер Ляен заявили, что хотят убедить Китай использовать тесные связи с Россией для установления мира в Украине или по крайней мере умерить Пекин от прямой поддержки вторжения Москвы, которое Россия называет "специальной военной операцией".

Ранее Китай предложил мирный план по 12 пунктам по кризису в Украине, который призвал обе стороны согласиться на постепенную деэскалацию, ведущую к полному прекращению огня.

Этот план был в значительной степени отвергнут Западом из-за отказа Китая осудить Россию, а США и НАТО тогда заявили, что Китай рассматривает возможность передачи оружия России, что Пекин отрицает.

Заметим, как считают аналитики Института изучения войны, лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин не смог обеспечить неограниченное двустороннее партнерство с Китаем, на которое он надеялся.

Напомним, что ранее китайский лидер заявил о намерениях после посещения Москвы провести онлайн-переговоры с Владимиром Зеленским .

Китай выступает против размещения российского ядерного оружия в Беларуси и считает, что следует снижать стратегические риски, а не повышать их.