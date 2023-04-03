Китай отказался от поддержки Японии в споре о принадлежности южных Курил - СМИ

Председатель КНР Си Цзиньпин не поддержал притязания Японии на подконтрольные России южные Курильские острова в ходе переговоров в марте с российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом, как сообщает японское информагентство Kyodo News, стало известно от китайского источника, знакомого с данным вопросом. Отмечается, что Си на встрече в Москве заявил Путину, что Китай "не занимает ни одну из сторон" в отношении курильского территориального спора

Таким образом, это свидетельствует об отказе Китая от позиции, обозначенной еще тогдашним его лидером Мао Цзэдуном в 1964 году, относительно принадлежности островов Японии, и переходе к нейтралитету по этому вопросу.

По словам источника, на переговорах 20-21 марта Путин подчеркнул важность продвижения специальной беспошлинной зоны, созданной на оспариваемых островах в прошлом году, и призвал китайские компании к инвестициям.

Отмечается, что изменение позиции Китая может затруднить урегулирование многолетнего спора, поскольку сейчас Москва вряд ли пойдет на уступки в этом вопросе при поддержке Пекина.

Напомним, что Украина в прошлом году принципиально изменила свою позицию о принадлежности южных Курил: вместо части России она стала считать их частью Японии, оккупированной РФ.

7 октября соответствующее решение приняла Верховная Рада, и в тот же день президент Владимир Зеленский издал указ, которым закрепляется признание островов неотъемлемой частью суверенной территории Японии с использованием в отношении них термина "Северные территории".

Территории, которые Япония называет Северными, охватывают острова в южной части Большой Курильской гряды (кроме острова Уруп), а также Малую Курильскую гряду. Острова были захвачены СССР во время короткой войны с Японией в августе-сентябре 1945 года и впоследствии вошли в созданную на бывшей японской территории Южно-Сахалинскую область (с 1947 года она вошла в Сахалинскую). Ныне острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи по-прежнему фактически относятся к Сахалинской области России.

Согласно Сан-Францисскому мирному договору между частью стран антигитлеровской коалиции и Японией от 1951 года, последняя официально отказалась от претензий на Курильские острова и южную часть Сахалина.

Однако ныне позиция Японии состоит в том, что спорные острова к Курильским не относились, поэтому она настаивает на принадлежности их к своей территории. Россия же настаивает на законности своего суверенитета над островами и вообще не признает факт наличия территориального спора с Японией.

Вопрос о принадлежности южных Курильских островов снова остро встал в 2022 году после российского вторжения в Украину. В частности, 7 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал их территорией, над которой Япония имеет суверенитет, а на следующий день министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси в ходе парламентских дебатов по вопросу вторжения РФ в Украину также заявил, что Северные территории являются "исконными территориями" Японии и на них распространяется ее суверенитет.

Спустя две недели РФ сообщила о прекращении безвизовых поездок граждан Японии на южные Курилы в ответ на ее санкции из-за войны в Украине, вышла из переговоров по заключению мирного договора с Японией и заморозила совместные экономические проекты, связанные со спорными островами.