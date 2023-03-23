У Японии есть территориальные претензии: Россия укрепляет оборону на Курильских островах

На одном из Курильских островов Парамушире Россия развернула дивизион береговых ракетных систем Bastion. Кроме того, военный потенциал Восточного военного округа значительно вырос.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что этот шаг является частью политики укрепления российской обороны в ее дальневосточных регионах, а также ответ на то, что США пытаются сдерживать Россию и Китай, сообщает Reuters.

"Для сдерживания России и Китая США значительно наращивают свое военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, продолжая создавать новую американскую архитектуру безопасности в этом регионе", - сказал Шойгу в заявлении.

Отмечается, что Япония является близким союзником США и давно претендует на четыре южных Курильских острова, которые были захвачены советскими войсками в конце Второй мировой войны. Хотя Парамушир – как северный остров – не попадает в сферу интересов Японии.

Из-за этих претензий Москва и Токио до сих пор не подписали мирный договор, формально прекращающий военные действия.

Через три дня после полномасштабного вторжения 28 февраля 2022 года, Япония вновь подняла вопрос о том, что Россия оккупировала противоречащую международному праву южную часть Курильских островов, как и нападение на Украину.

В 2022 году Вооруженные силы России на востоке страны получили около 400 единиц современной военной техники, в том числе реактивные самолеты СУ-57 и зенитно-ракетные комплексы.

Острова богаты полезными ископаемыми. Если Россия выполнит требования Японии и передать Курилы под ее контроль, то японцы получат возможность добывать углеводороды и пользоваться ресурсами Охотского моря.

В октябре 2022 года президент Владимир Зеленский издал указ о признании южных Курил территорией Японии, оккупированной РФ. Украина официально признает принадлежность к Японии островам Итуруп, Кунашир, Шикотан и группе островов Хабомаи, фактически входящих в Сахалинской области России.