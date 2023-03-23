У Японії є територіальні претензії: Росія зміцнює оборону на Курильських островах

На одному з Курильських островів Парамуширі Росія розгорнула дивізіон берегових ракетних систем Bastion. Окрім того, військовий потенціал Східного військового округу значно зріс.

Міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що цей крок є частиною політики зміцнення російської оборони у її далекосхідних регіонах, а також відповіддю на те, що США намагаються стримувати Росію і Китай, повідомляє Reuters.

"Для стримування Росії та Китаю Сполучені Штати значно нарощують свою військову присутність в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, продовжуючи створювати нову американську архітектуру безпеки в цьому регіоні", – сказав Шойгу в заяві.

Зазначається, що Японія є близьким союзником США, і давно претендує на чотири південні Курильські острови, які були захоплені радянськими військами наприкінці Другої світової війни. Хоча Парамушир - як північний острів - не потрапляє до сфери інтересів Японії.

Через ці претензії Москва та Токіо до сих пір не підписали мирний договір, який формально припиняє військові дії.

Через три дні після повномаштабного вторгення 28 лютого 2022 року, Японія знову підняла питання про те, що Росія окупувала південну частину Курильських островів, що суперечить міжнародному праву, як і напад на Україну.

Протягом 2022 року Збройні сили Росії на сході країни отримали близько 400 одиниць сучасної військової техніки, у тому числі реактивні літаки СУ-57 і зенітно-ракетні комплекси.

Острови багаті на користні копилини. Якщо ж Росія виконає вимоги Японії і передати Курили під її контроль, то японці дістануть змогу видобувати вуглеводні та користуватися ресурсами Охотського моря.

У жовтні 2022 року президент Володимир Зеленський видав указ про визнання південних Курил територією Японії, окупованою РФ. Україна офіційно визнає приналежність до Японії островів Ітуруп, Кунашир, Шикотан та групи островів Хабомаї, які фактично входять до Сахалінської області Росії.