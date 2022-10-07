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Зеленський видав указ про визнання південних Курил територією Японії, окупованою РФ
Президент Володимир Зеленський видав указ №692, яким закріпив офіційне визнання Україною приналежності до Японії островів Ітуруп, Кунашир, Шикотан та групи островів Хабомаї, які фактично входять до Сахалінської області Росії. Текст документу від 7 жовтня опубліковано на сайті глави держави.
"Україна підтверджує свою повагу до суверенітету і територіальної цілісності Японії, включно з її Північними територіями, які продовжують перебувати під окупацією Російської Федерації", - сказано в ньому.
Кабінету міністрів Зеленський доручив відповідно до домовленості між урядами України і Японії про встановлення дипломатичних відносин від 26 січня 1992 року виходити в своїй діяльності з позиції, що ці території є невід'ємною частиною суверенної території Японії.
В указі президент посилається на необхідність забезпечення та дотримання норм і принципів Статуту ООН, Декларації ООН про принципи міжнародного права стосовно дружніх відносин та співробітництва між державами, Заключного акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі 1975 року.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також він додає, що керується загальновизнаними нормами і принципами міжнародного права, включаючи принцип територіальної цілісності. Також Зеленський опирається і на відповідне рішення Верховної Ради, ухвалене раніше у п'ятницю, 7 жовтня.
"Росія не має жодного права на ці території. Всі у світі це добре знають. І треба нарешті діяти. Треба звільняти від російської окупації всі землі, які окупанти намагаються залишити за собою. Лише так ми можемо повернути повну силу міжнародному праву", - прокоментував своє рішення у відеозверненні президент.
За його словами, теперь лише питанням часу є "реальне звільнення всього, що колись було захоплено й перебуває нині під контролем Кремля".
Зазначимо, що території, які Японія називає Північними, охоплюють зазначені вище острови в південній частині Великої Курильської гряди (окрім острову Уруп), а також Малу Курильську гряду. Острови були захоплені СРСР під час короткої війни з Японією в серпні-вересні 1945 року та згодом увійшли до створеної на колишній японській території Південно-Сахалінської області (з 1947 року увійшла до Сахалінської).
Згідно Сан-Франциського мирного договору між частиною країн антигітлерівської коаліції та Японією від 1951 року, остання офіційно відмовилася від претензій на Курильські острови та південну частину Сахаліну.
Однак нині позиція Японії полягає в тому, що спірні острови до Курильських не входили, а тому вона наполягає на приналежності їх до своєї території. Натомість Росія наполягає на законності свого суверенітету над островами і взагалі не визнає факт наявності територіального спору з Японією.
Питання про належність південних Курильських островів знову гостро постало 2022 року після російського вторгнення в Україну. Зокрема, 7 березня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда назвав їхньою територією, над якою Японія має суверенітет, а наступного дня міністр закордонних справ Йосімаса Хаясі в ході парламентських дебатів щодо вторгнення РФ в Україну також заявив, що Північні території є "споконвічними територіями Японії і ними поширюється її суверенітет.
21 березня Росія повідомила про припинення безвізових поїздок громадян Японії на південні Курили у відповідь на її санкції через війну в Україні, вийшла з переговорів щодо мирного договору з Японією та заморозила спільні економічні проекти, пов'язані зі спірними островами.
Джерело фото: ua.depositphotos.com