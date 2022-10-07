Зеленский издал указ о признании южных Курил территорией Японии, оккупированной РФ

Президент Владимир Зеленский издал указ №692, которым закрепил официальное признание Украиной принадлежности к Японии островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи, фактически относящихся к Сахалинской области России. Текст документа от 7 октября опубликован на сайте главы государства.

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"Украина подтверждает свое уважение к суверенитету и территориальной целостности Японии, включая ее Северные территории, которые продолжают находиться под оккупацией Российской Федерации", - сказано в нем.

Кабинету министров Зеленский поручил в соответствии с договоренностью между правительствами Украины и Японии об установлении дипломатических отношений от 26 января 1992 года исходить в своей деятельности из позиции, что эти территории являются неотъемлемой частью суверенной территории Японии.

В указе президент ссылается на необходимость обеспечения и соблюдения норм и принципов Устава ООН, Декларации ООН о принципах международного права относительно дружеских отношений и сотрудничества между государствами, Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года.

Он также добавляет, что руководствуется общепризнанными нормами и принципами международного права, включая принцип территориальной целостности. Также Зеленский опирается и на соответствующее решение Верховной Рады, принятое ранее в пятницу, 7 октября.

"Россия не имеет никакого права на эти территории. Все в мире это хорошо знают. И надо наконец-то действовать. Надо освобождать от российской оккупации все земли, которые оккупанты пытаются оставить за собой. Только так мы можем вернуть полную силу международному праву", - прокомментировал свое решение в видеообращении президент.

По его словам, теперь лишь вопросом часа является "реальное освобождение всего, что когда-то было захвачено и находится сейчас под контролем Кремля".

Отметим, что территории, которые Япония называет Северными, охватывают вышеуказанные острова в южной части Большой Курильской гряды (кроме острова Уруп), а также Малую Курильскую гряду. Острова были захвачены СССР во время короткой войны с Японией в августе-сентябре 1945 года и впоследствии вошли в созданную на бывшей японской территории Южно-Сахалинскую область (с 1947 года вошла в Сахалинскую).

Согласно Сан-Францисскому мирному договору между частью стран антигитлеровской коалиции и Японией от 1951 года, последняя официально отказалась от претензий на Курильские острова и южную часть Сахалина.

Однако ныне позиция Японии состоит в том, что спорные острова к Курильским не относились, поэтому она настаивает на принадлежности их к своей территории. Россия же настаивает на законности своего суверенитета над островами и вообще не признает факт наличия территориального спора с Японией.

Вопрос о принадлежности южных Курильских островов снова остро встал в 2022 году после российского вторжения в Украину. В частности, 7 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал их территорией, над которой Япония имеет суверенитет, а на следующий день министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси в ходе парламентских дебатов по вопросу вторжения РФ в Украину также заявил, что Северные территории являются "исконными территориями" Японии и на них распространяется ее суверенитет.

21 марта Россия сообщила о прекращении безвизовых поездок граждан Японии на южные Курилы в ответ на ее санкции из-за войны в Украине, вышла из переговоров по мирному договору с Японией и заморозила совместные экономические проекты, связанные со спорными островами.

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