Китай відмовився від підтримки Японії у спорі щодо приналежності південних Курил - ЗМІ

Голова КНР Сі Цзіньпін не підтримав претензії Японії на підконтрольні Росії південні Курильські острови під час переговорів у березні з російським колегою Володимиром Путіним.

Про це, як повідомляє японське інформагентство Kyodo News, стало відомо від китайського джерела, знайомого з цим питанням. Зазначається, що Сі на зустрічі в Москві заявив Путіну, що Китай "не займає жодну зі сторін" стосовно курильського територіального спору.

Таким чином, це свідчить про відмову Китаю від позиції, позначеної ще тодішнім його лідером Мао Цзедуном у 1964 році, щодо належності островів Японії, та переходу до нейтралітету з цього питання.

За словами джерела, на переговорах 20-21 березня Путін наголосив на важливості просування спеціальної безмитної зони, створеної на оспорюваних островах минулого року, і закликав китайські компанії до інвестицій.

Зазначається, що зміна позиції Китаю може ускладнити врегулювання багаторічної суперечки, оскільки зараз Москва навряд чи піде на поступки у цьому питанні за підтримки Пекіна.

Нагадаємо, що Україна минулого року принципово змінила свою позицію щодо приналежності південних Курил: замість частини Росії вона стала вважати їх частиною Японії, окупованою РФ.

7 жовтня відповідне рішення ухвалила Верховна Рада, і того ж дня президент Володимир Зеленський видав указ, яким закріплюється визнання островів невід'ємною частиною суверенної території Японії з використанням щодо них терміну "Північні території".

Території, які Японія називає Північними, охоплюють острови у південній частині Великої Курильської гряди (крім острова Уруп), а також Малу Курильську гряду. Острови були захоплені СРСР під час короткої війни з Японією у серпні-вересні 1945 року і згодом увійшли до створеної на колишній японській території Південно-Сахалінської області (з 1947 року вона увійшла до Сахалінської). Нині острови Ітуруп, Кунашир, Шикотан і групи островів Хабомаї продовжують фактично належати до Сахалінської області Росії.

Згідно з Сан-Франциським мирним договором між частиною країн антигітлерівської коаліції та Японією від 1951 року, остання офіційно відмовилася від претензій на Курильські острови та південну частину Сахаліну.

Однак нині позиція Японії полягає в тому, що спірні острови до Курильських не належали, тому вона наполягає на їх приналежності до своєї території. Росія ж наполягає на законності свого суверенітету над островами і взагалі не визнає факту наявності територіального спору з Японією.

Питання про приналежність південних Курильських островів знову гостро постало 2022 року після російського вторгнення в Україну. Зокрема, 7 березня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда назвав їх територією, над якою Японія має суверенітет, а наступного дня міністр закордонних справ Йосімаса Хаясі під час парламентських дебатів з питання вторгнення РФ в Україну також заявив, що Північні території є "споконвічними територіями Японії і на них поширюється її суверенітет.

Через два тижні РФ повідомила про припинення безвізових поїздок громадян Японії на південні Курили у відповідь на її санкції через війну в Україні, вийшла з переговорів щодо укладання мирного договору з Японією та заморозила спільні економічні проекти, пов'язані зі спірними островами.