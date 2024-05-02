В КНУ імені Тараса Шевченка готуватимуть фахівців у галузі штучного інтелекту

В Україні на базі Навчально-наукового інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка разом з американськими партнерами планують відкрити школу для підготовки спеціалістів у галузі штучного інтелекту.

Про повідомив директор Інституту журналістики КНУ Юрій Бондар, пише "Укрінформ".

Він зазначив, що ринок штучного інтелекту в Україні сьогодні не досить розвинутий, а спеціалісти працюють несистемно.

"Тож такі навчальні платформи, як школа при КНУ, дадуть можливість підготувати та обʼєднати спеціалістів, що надалі освоюватимуть світовий ринок, інвестиційний потенціал якого складає мільярди доларів”, - зауважив Бондар.

За його словами, партнерами школи стануть американські меценати - подружжя Шелбі та Калеб Вордів (Shelby & Сaleb Wards), ідеологи економіки кріейторів, засновники Curious Refuge – першої у світі платформи для ШІ-сторітеллерів. Їхні тренінги застосовують Американська кіноакадемія, Netflix, Pixar, Google та інші світові технологічні гіганти.

Контент, створений командою популярного ютуб-каналу Curious Refuge, популяризує штучний інтелект у відеовиробництві та допомагає розкрити творчий потенціал спеціалістів у цій креативній індустрії.

“Безпосередньо у створення школи партнери готові вкладати до 5 млн дол. Гроші підуть на організацію платформи, яка буде готувати фахівців найвищого рівня за допомогою провідних спеціалістів зі США”, - повідомив Бондар.

Він уточнив, що нині триває імплементація проблематики індустрії штучного інтелекту в навчальні програми для студентів, створення навчальних модулів та, по суті, облаштування школи.

“Ми зацікавлені в її активному розвитку із залученням провідних американських спеціалістів, оскільки ця індустрія виходить далеко за межі однієї країни та потребує і в Україні великої кількості креативних професіоналів”, - підкреслив своєю чергою голова комітету з культури Громадської ради при КМДА, президент МБФ “Твоя Доброта” Іван Степурін, наголосивши на великій користі освітніх програм та заходів від найкращих західних спеціалістів зі сфери ШI для української креативної спільноти.

Як регулюватиметься штучний інтелект в Україні?

Україна має стати передовою країною в розвитку штучного інтелекту, щоб впроваджувати ШІ безпечно та на рівні з іншими державами.

Тому Мінцифри представило дорожню карту з регулювання штучного інтелекту. Це необхідно, щоб усунути ризики та розвивати його в інтересах держави, бізнесу й громадян.

Україна також підписала міжнародну декларацію Блетчлі, присвячену безпеці використання штучного інтелекту. Документ передбачає співпрацю урядів різних країн у дослідженнях безпеки ШІ.