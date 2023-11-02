Україна підписала міжнародну декларацію щодо безпеки використання ШІ: що зміниться

Україна підписала міжнародну декларацію Блетчлі, присвячену безпеці використання штучного інтелекту. Документ передбачає співпрацю урядів різних країн у дослідженнях безпеки ШІ.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Зазначається, що підписання декларації відбулось у Британії на саміті з безпеки штучного інтелекту AI Safety Summit. На ньому були присутні представники 29 країн, зокрема США, Австралії, ЄС, Китаю, Саудівської Аравії та Південної Кореї. Вони також підписали декларацію щодо безпеки використання ШІ.

Як підкреслили у відомстві, Україна має стати передовою країною в розвитку штучного інтелекту, щоб впроваджувати ШІ безпечно та на рівні з іншими державами.

Що зміниться

У Мінцифри розповіли, що однією з цілей декларації є домовленість країн щодо розробки та імплементації ризик-орієнтованих політик регулювання ШІ. Вони допоможуть унеможливити негативні наслідки.

"Штучний інтелект розвиватиметься в інтересах держави, бізнесу й громадян. У декларації є інформація про всі останні дослідження в галузі ШІ, про потенційні ризики технології, як-от втрата контролю та потенційні негативні наслідки використання", - підкреслили в Мінцифри.

Нагадуємо, нещодавно Україна також опублікувала дорожню карту з регулювання штучного інтелекту. Це необхідно, щоб усунути ризики та розвивати його в інтересах держави, бізнесу й громадян.

Які переваги підходу, передбаченого дорожньою картою:

українські компанії співпрацюватимуть з міжнародними партнерами завдяки правовому режиму, ідентичному з ЄС;

кожна людина в Україні зможе захистити свої права в цифровому просторі;

залучення міжнародних інвестицій в АІ-напрям;

існуватиме безпечне середовище, де захищають права людини.

Ознайомитися з дорожньою картою можна за посиланням.

Врегулювання ШІ у світі

Останнім часом активно обговорюється потенційний вплив штучного інтелекту на різні сфери. Також порушується питання регулювання відповідної технології.

Наприклад, в Італії навіть блокували ChatGPT через незаконний збір персональних даних та відсутність перевірки віку для неповнолітніх. Доступ до чатбота в країні відновили лише після того, як OpenAI виконала низку вимог регулятора.

Сем Альтман, генеральний директор компанії OpenAI, яка розробила чатбот ChatGPT, закликав законодавців США регулювати штучний інтелект. Він заявив, що слід створити нове агентство для ліцензування компаній штучного інтелекту. Воно могло б регулювати галузь: зокрема, видавати та відбирати дозволи для компаній, які займаються ШІ.

Також міністри цифрових технологій країн G7 виступили за те, що їхнім урядам потрібно ухвалити закони для регулювання штучного інтелекту. Очільники відомств семи країн розуміють, що політичні інструменти регулювання штучного інтелекту можуть відрізнятися між членами G7, але угода встановлює орієнтир, як основним країнам керувати ШІ на тлі проблем конфіденційності та ризиків безпеки.

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