З 20 травня знову подорожчали поліси страхування "Зелена картка": які тепер ціни

Моторне транспортне страхове бюро України (МТСБУ) підвищило ціни на договори міжнародного страхування "Зелена картка". Оновлені розміри єдиних страхових платежів вводяться в дію з 20 травня 2024 року.

Про це повідомила пресслужба МТСБУ.

Нові ціни на "Зелену картку"

Розміри єдиних страхових платежів за договорами міжнародного обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, зареєстрованих в Україні, з дією на території країн - членів міжнародної системи "Зелена картка" (крім Росії та Білорусії):

Для легкових автомобілів (пасажиромісткість до 9 осіб з водієм і масою до 3500 кг):

1 156 грн - 15 днів дії договору;

1 841 грн - 1 місяць;

4 968 грн - 3 місяці;

12 849 грн - 1 рік.

Для автобусів - від 4 325 грн за 15 діб до 39 147 грн за 1 рік;

Для вантажних автомобілів - від 2 474 грн за 15 діб до 30 638 грн за рік.

Розміри єдиних страхових платежів за договорами міжнародного обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, зареєстрованих в Україні, з дією на території країн – Азербайджан, Молдова:

Для легкових автомобілів (пасажиромісткість до 9 осіб з водієм і масою до 3500 кг):

764 грн - 15 днів дії договору;

1 124 грн - 1 місяць;

1 888 грн - 3 місяці;

3 669 грн - 1 рік.

Для автобусів - від 809 грн за 15 діб до 8 781 грн за 1 рік;

Для вантажних автомобілів - від 404 грн за 15 діб до 4 412 грн за рік.

В бюро нагадали, що максимальний розмір страхових платежів за договорами "Зелена картка" в євро встановлює Кабінет міністрів України, а МТСБУ періодично калькулює тарифи відповідно до змін офіційного валютного курсу. Платежі за такими договорами є єдиними для всіх страховиків-повних членів Бюро, тому варто слідкувати за виконанням цього зобовʼязанням у свого страховика.

Додамо, що за січень-березень 2024 року українські водії уклали понад 341 тисячу договорів міжнародного страхування "Зелена картка", що на 8,8% менше порівняно з аналогічним періодом 2023 року, коли кількість договорів становила 374 тисячі.

Як війна вплинула на ринок міжнародного страхування "Зелена картка"

У МТСБУ відзначають, що від початку повномасштабної війни ринок міжнародного страхування "Зелена картка" стрімко розвивається і вимагає від усіх учасників швидко адаптуватися до нових умов. Збільшення кількості українських водіїв, які виїжджають за кордон, спричинило різке збільшення кількості укладених договорів міжнародного страхування "Зелена картка". Причому, тепер все частіше кермувальники обирають довгострокові або річні договори страхування, замість найпопулярніших раніше 3-місячних.

Зростання терміну перебування українських водіїв за кордоном вплинуло на збільшення випадків настання дорожніх аварій за їх участі. Так, за даними МТСБУ, протягом 2023 року було зафіксовано 15 122 дорожньо-транспортні пригоди з участю українських водіїв у різних країнах світу. Найбільше ДТП сталося у Польщі, Німеччині та Румунії.

Що таке "Зелена картка"

Зауважимо, що "Зелена картка" – це міжнародний страховий поліс автоцивільної відповідальності, який забезпечує відшкодування збитків, заподіяних життю, здоров’ю та/або майну третіх осіб унаслідок ДТП.

Нагадаємо, що водій, забезпечений сертифікатом "Зелена картка", має право на:

відшкодування шкоди, завданої постраждалим у ДТП з його вини, яке відбулося в країні-члені системи;

отримання компенсації у випадку ДТП з вини водія-іноземця від іноземного страховика відповідальності такого водія;

отримання компенсації у випадку ДТП з вини водія незастрахованого транспорту (виплати відбуваються національним бюро чи гарантійним фондом країни, де сталося ДТП).

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