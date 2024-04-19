Українські водії стали менше страхуватися від ДТП за кордоном “Зеленою карткою”: з чим це пов’язано

За січень-березень 2024 року українські водії уклали понад 341 тисячу договорів міжнародного страхування “Зелена картка”, що на 8,8% менше порівняно з аналогічним періодом 2023 року, коли кількість договорів становила 374 тисячі. Таку статистику оприлюднило Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ).

Зазначається, що однією з причин зменшення кількості укладених договорів стала зміна умов перебування транспортних засобів з українською реєстрацією в деяких країнах Європи. Це змусило українських водіїв переоформлювати свої авто на локальну реєстрацію з використанням послуг іноземних страхових компаній.

Найбільшу кількість укладених договорів міжнародного страхування “Зелена картка” мають страховики ТАC, “Гардіан”, “Княжа”, “Українська страхова група” та “ПЗУ Україна”.

Водночас, за перший квартал 2024 року українські страхові компанії акумулювали за договорами “Зелена картка” на 2,5% більше страхової премії: 1,23 мільярда гривень проти 1,20 мільярда гривень за аналогічний період 2023 року. Лідерами за цим показником були все ті ж компанії. У МТСБУ пояснюють таке зростання збільшенням розмірів страхових платежів.

Нагадаємо, з 15 березня в Україні значно зросла вартість міжнародного автострахування “Зелена картка”. Зокрема, страховка на 15 днів для легкового авто зросла на 11,78%, а вартість річної – збільшилася на 42,25%. У МТСБУ наголосили, що оновлення тарифів відбувається з метою забезпечення надійного захисту страхувальників та враховує потребу страхових компаній у створенні достатнього фінансового резерву.

Разом з тим, зросла у першому кварталі 2024 року й загальна сплачена сума страхового відшкодування за вимогами від іноземних врегулювальників за наслідками ДТП з участю українських водіїв. За три місяці цього року було сплачено 12,78 мільярда євро проти 10,79 мільярда євро за три місяці 2023 року (ріст на 18,6%). Середній розмір відшкодування збільшився незначно - на 0,8% до 3215 євро.

Зауважимо, що за увесь 2023 рік (46,66 мільйона євро) українці за кордоном сплатили постраждалим у ДТП в 2,4 рази більше, ніж у 2022 році (19,72 мільйона євро). В останньому довоєнному 2021-му ця сума становила лише 13,75 мільйона євро. До цього українці-винуватці ДТП за кордоном платили все ж дещо більше: в 2020 році – 16,5 мільйона євро, а в 2019-му – 15,42 мільйона. Детальніші дані можна побачити на інфографіці:

Інфографіка: МТСБУ Інфографіка: МТСБУ Інфографіка: МТСБУ Інфографіка: МТСБУ Інфографіка: МТСБУ Інфографіка: МТСБУ

У бюро нагадують, що для кожної країни-члена системи “Зелена картка” встановлено власні ліміти сум відшкодування постраждалим у ДТП, що відповідають місцевому законодавству. В більшості країнах ці ліміти сягають мільйонів євро, а в деяких взагалі необмежені.

Як війна вплинула на ринок міжнародного страхування "Зелена картка"

У МТСБУ відзначають, що від початку повномасштабної війни ринок міжнародного страхування "Зелена картка" стрімко розвивається і вимагає від усіх учасників швидко адаптуватися до нових умов. Збільшення кількості українських водіїв, які виїжджають за кордон, спричинило різке збільшення кількості укладених договорів міжнародного страхування "Зелена картка". Причому, тепер все частіше кермувальники обирають довгострокові або річні договори страхування, замість найпопулярніших раніше 3-місячних.

Зростання терміну перебування українських водіїв за кордоном вплинуло на збільшення випадків настання дорожніх аварій за їх участі. Так, за даними МТСБУ, протягом 2023 року було зафіксовано 15 122 дорожньо-транспортні пригоди з участю українських водіїв у різних країнах світу. Найбільше ДТП сталося у Польщі, Німеччині та Румунії.

Зауважимо, що “Зелена картка” – це міжнародний страховий поліс автоцивільної відповідальності, який забезпечує відшкодування збитків, заподіяних життю, здоров’ю та/або майну третіх осіб унаслідок ДТП.

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