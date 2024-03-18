Українці за кордоном сплатили в 2023 році постраждалим у ДТП в 2,4 рази більше: які причини стрімкої зміни

Загальна сума сплачених українцями за кордоном страхових відшкодувань за договорами міжнародного страхування "Зелена картка" у 2023 році зросла у 2,36 рази до 46,66 мільйона євро. Про це повідомляє Моторне (транспортне) страхове бюро України.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронювати участь

У 2022 році, відповідно, ця сума склала лише 19,72 мільйона євро, а в останньому довоєнному 2021-му - лише 13,75 мільйона євро. До цього українці-винуватці ДТП за кордоном платили все ж дещо більше: в 2020 році - 16,5 мільйона євро, а в 2019-му - 15,42 мільйона.

В свою чергу, виріс у минулому році, хоча лише на 20%, і розмір середньої виплати постраждалим у таких ДТП: він склав 3085,6 євро. У 2022 році ця сума становила 2562,9 євро, у 2021 - 2588,2, у 2020 - 2724,5, а у 2019 - 2589,6.

Причинами стрімкого зростання в 2023 році числа вимог від постраждалих в таких ДТП, які адресуються до українських страховиків, в МТСБУ бачать різке зростання кількості українських водіїв за кордоном, а також збільшення терміну їх перебування.

Вартість та розмір виплат за "Зеленою карткою"

В бюро нагадують, що для кожної країни-члена системи "Зелена картка" встановлено власні ліміти сум відшкодування постраждалим у ДТП, що відповідають місцевому законодавству. В більшості країнах ці ліміти сягають мільйонів євро, а в деяких взагалі необмежені.

"Тобто поліс "Зелена картка" діє в усіх країнах, а сума компенсацій залежить від вимог законодавства у сфері обов'язкового страхування відповідальності водіїв, які встановлені у кожній країні. Наприклад, якщо дорожня пригода сталася у Польщі, то ліміти компенсації становлять: по життю та здоров’ю - 5,21 мільйона євро, по майну - 1,05 мільйона", - зазначають в МТСБУ.

Зазначимо також, що протягом 2023 року було зафіксовано 15,1 тисячі ДТП за участі українських водіїв у різних країнах світу. Найбільше ДТП, так само як і в попередні три роки, сталося саме у Польщі (3300), а також у Німеччині (2033) та Румунії (753).

Нагадаємо, що водій, забезпечений сертифікатом "Зелена картка", має право на:

- відшкодування шкоди, завданої постраждалим у ДТП з його вини, яке відбулося в країні-члені системи;

- отримання компенсації у випадку ДТП з вини водія-іноземця від іноземного страховика відповідальності такого водія;

- отримання компенсації у випадку ДТП з вини водія незастрахованого транспорту (виплати відбуваються національним бюро чи гарантійним фондом країни, де сталося ДТП).



При цьому вартість "Зеленої картки" в Україні була вчергове підвищена з 15 березня цього року. Зокрема, вартість страхування легковика на 15 днів тепер обійдеться у 1120 гривень, на місяць - у 1783 гривні, а на рік - у 12 446 гривень.

Усього ж за 2023 рік в Україні було укладено 1,6 мільйона договорів "Зелена картка", а загальна сума нарахованих премій за ними становила 5,2 мільярда гривень. Лідерами на цьому ринку за сумою зібраних премій є СК USG, ТАС, Guardian, "Княжа" та "PZU Україна".

Джерело фото: ua.depositphotos.com