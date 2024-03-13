В Україні здорожчала автостраховка для виїзду за кордон: які причини

З 15 березня вартість міжнародного автострахування "Зелена картка" в Україні значно здорожчає, що пов'язано з рядом чинників. Серед основних причин – зростання попиту на цей вид страхування, що сприяло збільшенню кількості договорів і, відповідно, страхових випадків за кордоном.

Про це повідомляє Моторне (транспортне) страхове бюро України.

Це, у свою чергу, викликало зростання обсягів страхових виплат та середнього розміру компенсації, що зажадало від страховиків підвищити тарифи для забезпечення надійного захисту клієнтів у разі аварій за кордоном.

У МТСБУ підкреслити, що оновлення тарифів відбувається з метою забезпечення надійного захисту страхувальників та враховує потребу страхових компаній у створенні достатнього фінансового резерву.

Виходячи з таких даним, страховка на 15 днів для легкового авто зросла на 11,78%, а вартість річної – збільшилася на 42,25%.

"За 2023 рік розмір середньої суми страхового відшкодування за договорами “Зелена картка” зріс на 20% та досягнув 3085,61 євро. У 2022 році цей показник нараховував 2562,92 євро", - йдеться у повідомленні.

Одним з факторів, що сприяв зростанню середнього розміру страхової виплати, стала інфляція у країнах, де діє міжнародна система "Зелена картка", зокрема через здорожчання деталей та ремонтних робіт.

Також важливою причиною стало збільшення кількості звернень за страховими випадками від українських водіїв за кордоном та зміни у структурі страхового портфелю, де зросла частка легкових автомобілів, що частіше потрапляють у ДТП.

Згідно з повідомленням, до повномасштабного вторгнення річна кількість задоволених вимог від іноземних автовласників через аварії, спричинені українськими водіями, складала приблизно 5500 випадків. Протягом 2022 року ця цифра зросла на 45%, досягнувши 7693 випадків. Протягом 2023 року спостерігалося подальше зростання кількості подібних вимог на 96%, що в результаті склало 15122 звернення. При цьому частота випадків страхового збитку збільшилася на 25%.

Зауважимо, що зростання тривалості перебування українських водіїв за кордоном спонукало до оформлення довгострокових договорів страхування, що також вплинуло на рішення про коригування тарифів. Крім того, потреба у забезпеченні достатнього фінансування страхових резервів для покриття великих виплат, особливо у країнах з високими лімітами компенсацій, стала ще однією причиною перегляду вартості "Зеленої картки".

Українці скоїли за кордоном 15 тисяч ДТП

Додамо, що за даними МТСБУ, протягом 2023 року було зафіксовано 15 122 дорожньо-транспортні пригоди з участю українських водіїв у різних країнах світу. Найбільше ДТП сталося у Польщі, Німеччині та Румунії.

Згідно зі статистикою, найбільша кількість аварій сталася у Польщі, де зафіксовано 3300 випадків, що становить 31% від загальної кількості. На другому місці Німеччина з 2033 випадками (19%), за нею слідують Румунія (753) та Чехія (714) з однаковим показником у 7%, а замикає п'ятірку Італія з 463 випадками (4%).

У МТСБУ додають, що за 2023 рік було укладено 1,6 млн договорів міжнародного страхування “Зелена картка”, а загальна сума нарахованих премій за ними становить 5 206,61 млн гривень. При цьому, сума нарахованих премій за договорами міжнародного страхування збільшилася на 27.3% у порівнянні з 2022 роком.

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