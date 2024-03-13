В Украине подорожала автостраховка для выезда за границу: какие причины

С 15 марта стоимость международного автострахования "Зеленая карта" в Украине значительно подорожает, что связано с рядом факторов. Среди основных причин – рост спроса на этот вид страхования, что способствовало увеличению количества договоров и, соответственно, страховых случаев за границей.

Об этом сообщает Моторное (транспортное) страховое бюро Украины.

Это, в свою очередь, вызвало рост объемов страховых выплат и среднего размера компенсации, что потребовало страховщиков повысить тарифы для обеспечения надежной защиты клиентов в случае аварий за рубежом.

В МТСБУ подчеркнет, что обновление тарифов происходит в целях обеспечения надежной защиты страхователей и учитывает потребность страховых компаний в создании достаточного финансового резерва.

Исходя из следующих данных, страховка на 15 дней для легкового авто выросла на 11,78%, а стоимость годовой – увеличилась на 42,25%.

"За 2023 год размер средней суммы страхового возмещения по договорам "Зеленая карта" вырос на 20% и достиг 3085,61 евро. В 2022 году этот показатель насчитывал 2562,92 евро", - говорится в сообщении.

Одним из факторов, способствовавших росту среднего размера страховой выплаты, стала инфляция в странах, где действует международная система "Зеленая карта", в частности из-за удорожания деталей и ремонтных работ.

Также важной причиной стало увеличение количества обращений за страховыми случаями от украинских водителей за рубежом и изменения в структуре страхового портфеля, где возросла доля чаще попадающих в ДТП легковых автомобилей.

Согласно сообщению, до полномасштабного вторжения годовое количество удовлетворенных требований от иностранных автовладельцев из-за аварий, вызванных украинскими водителями, составляло примерно 5500 случаев. В 2022 году эта цифра выросла на 45%, достигнув 7693 случаев. В течение 2023 года наблюдался дальнейший рост количества подобных требований на 96%, что в результате составило 15122 обращения. При этом частота случаев страхового ущерба увеличилась на 25%.

Отметим, что рост продолжительности пребывания украинских водителей за рубежом побуждал к оформлению долгосрочных договоров страхования, что также повлияло на решение о корректировке тарифов. Кроме того, потребность в обеспечении достаточного финансирования страховых резервов для покрытия крупных выплат, особенно в странах с высокими лимитами компенсаций, стала еще одной причиной пересмотра стоимости "Зеленой карты".

Украинцы совершили за границей 15 тысяч ДТП

Добавим, что по данным МТСБУ, в течение 2023 года было зафиксировано 15 122 дорожно-транспортных происшествия с участием украинских водителей в разных странах мира. Больше всего ДТП произошло в Польше, Германии и Румынии.

Согласно статистике, наибольшее количество аварий произошло в Польше, где зафиксировано 3300 случаев, что составляет 31% от общего количества. На втором месте Германия с 2033 случая (19%), за ней следуют Румыния (753) и Чехия (714) с одинаковым показателем в 7%, а замыкает пятерку Италия с 463 случаями (4%).

В МТСБУ добавляют, что за 2023 год был заключен 1,6 млн договоров международного страхования "Зеленая карта", а общая сумма начисленных премий по ним составляет 5 206,61 млн гривен. При этом сумма начисленных премий по договорам международного страхования увеличилась на 27.3% по сравнению с 2022 годом.

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