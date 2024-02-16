Торік українські водії стали учасниками 15 тисяч ДТП за кордоном

Протягом 2023 року було зафіксовано 15 122 дорожньо-транспортні пригоди з участю українських водіїв у різних країнах світу. Найбільше ДТП сталося у Польщі, Німеччині та Румунії.

Про це повідомляє Моторне (транспортне) страхове бюро України

Згідно зі статистикою, найбільша кількість аварій сталася у Польщі, де зафіксовано 3300 випадків, що становить 31% від загальної кількості. На другому місці Німеччина з 2033 випадками (19%), за нею слідують Румунія (753) та Чехія (714) з однаковим показником у 7%, а замикає п'ятірку Італія з 463 випадками (4%).

У відповідь на зростаючу кількість ДТП за участю українців за кордоном, МТСБУ запустило Telegram-бота минулого року. Цей цифровий помічник надає українським водіям усю необхідну інформацію про дії у випадку аварії, процедуру оформлення заяв на виплату відшкодувань, контактні дані закордонних представництв бюро “Зелена картка” та можливість зв'язку з оператором.

Він спрямований на підтримку та допомогу українським водіям у непередбачуваних ситуаціях на дорогах за межами країни

У МТСБУ додають, що за 2023 рік було укладено 1,6 млн договорів міжнародного страхування “Зелена картка”, а загальна сума нарахованих премій за ними становить 5 206,61 млн гривень. При цьому, сума нарахованих премій за договорами міжнародного страхування збільшилася на 27.3% у порівнянні з 2022 роком.

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