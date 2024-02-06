Українці можуть замовити посвідчення водія ще у п’яти країнах Європи

Замовити посвідчення водія українці відтепер можуть ще у п'яти європейських країнах, а саме: у Словенії, Хорватії, Чорногорії, Бельгії та Швейцарії.

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Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко

За його словами, загалом українці можуть скористатися цією послугою вже у 22 країнах Європи.

"Замовлення робиться у декілька кліків у Кабінеті водія. Швидко та зручно", - зауважив Клименко.

Він нагадав, що міжнародну доставку водійських посвідчень МВС запустило майже 4 місяці тому.

На сьогодні послугою вже скористалися понад 3500 громадян. Найбільша кількість замовлень у Польщі – близько 70%.

Як замовити міжнародну доставку

Щоб замовити міжнародну доставку посвідчень через електронний кабінеті водія, необхідно:

авторизуватися

вказати причину обміну посвідчення

вибрати міжнародне доставлення

ввести адресу отримання замовлення

сплатити послугу.

Далі заявка на обмін надходить до сервісного центру МВС та обробляється адміністратором. Виготовлене посвідчення водія забирає ДП "ІНФОТЕХ" та передає "Укрпошті". Поштовий оператор відправляє за кордон готовий документ на вказану адресу. Міжнародна доставка здійснюється близько 15 днів.

Орієнтовна вартість посвідчення водія – 515 грн за бланк та адмінпослугу. Логістичні витрати поштовим перевізником за кордон складатимуть – 960 грн.

У МВС нагадали, що міжнародна доставка посвідчення водія доступна у такі країни Європи: в Польщу, Німеччину, Угорщину, Молдову, Словаччину, Румунію, Іспанію, Литву, Латвію, Естонію, Чехію та Італію.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року у Польщі стала доступна послуга з відновлення українського посвідчення водія. Раніше у Польщі українські водії лише обмінювали наявне посвідчення. А зараз у Варшаві, Вроцлаві, Гданську та Кракові можна відновити документ у зв’язку із втратою чи викраденням. Також відновити посвідчення водія можна в Туреччині, Німеччині, Іспанії, Чехії, Словаччині, Італії.

Додамо, що в Україні також удосконалили послугу заміни посвідчення водія. Тепер не треба їхати в сервісний центр МВС, щоб забрати документ, а можна замовити доставку водійського посвідчення у відділення “Укрпошти” чи кур’єром на будь-яку зручну адресу.