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Доставка водійського посвідчення кур’єром відтепер доступна в "Дії"
В Україні удосконалили послугу заміни посвідчення водія. Тепер не треба їхати в сервісний центр МВС, щоб забрати документ, а можна замовити доставку водійського посвідчення у відділення “Укрпошти” чи кур’єром на будь-яку зручну адресу.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Тепер не потрібно думати, як забрати нове посвідчення водія в сервісному центрі МВС, шукати вільний час та стояти в заторах. Від сьогодні можете замовити доставку документа кур’єром або на відділення "Укрпошти" в "Дії", - зазначив Федоров.
За його словами, послуга доступна для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення. Також для автовласників, які загубили, пошкодили або хочуть змінити персональні дані чи отримати пластикове посвідчення.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Як це зробити
- Авторизуйтеся в застосунку "Дія"
- перейдіть до меню "Послуги" - "Заміна посвідчення водія" або натисніть на значок контекстного меню на цифровому водійському й виберіть "Замінити посвідчення"
- зазначте причину заміни документа, тип посвідчення, спосіб доставки
- укажіть контактні дані
- підпишіть заяву.
Будьте уважні, протягом 10 хвилин маєте оплатити послугу, інакше заява анулюється.
Де можна відновити права за кордоном?
Спершу відновлення українського посвідчення водія за кордоном запустили в Туреччині.
Там отримати послугу можливо за адресою: Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul, Türkiye.
Днями стало відомо про надання цієї послуги й у Польщі. Для відновлення посвідчення можна звернутися за такими адресами:
- Варшава: Єрусалимські алеї, 179 (ТЦ Blue City, 2-й поверх);
- Вроцлав: Грюнвальдська площа 22, 50−363 (0-й поверх);
- Краків: Галерея Краківська (2-й поверх, вхід тільки з паркінгу, сектор С);
- Гданськ: Алея Грюнвальдська, 415.
Записатися можна через електронну чергу на сайті "Паспортного сервісу" або звернутись в порядку "живої" черги.
Також у Німеччині й Іспанії тепер можна відновити втрачене чи викрадене українське водійське посвідчення.
У Німеччині відповідні підрозділи ДП "Документ" розташовані за адресами:
- Кельн, Вроцлавська площа, 50668;
- Берлін, Am Treptower Park 14 (2 поверх).
В Іспанії:
- Валенсія, ст. метро Xàtiva (парковка напроти головного входу у вокзал Estació del Nord);
- Мадрид, C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051 (Парковка комерційного центру LA GAVIA).