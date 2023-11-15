Доставка водійського посвідчення кур’єром відтепер доступна в "Дії"

В Україні удосконалили послугу заміни посвідчення водія. Тепер не треба їхати в сервісний центр МВС, щоб забрати документ, а можна замовити доставку водійського посвідчення у відділення “Укрпошти” чи кур’єром на будь-яку зручну адресу.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Тепер не потрібно думати, як забрати нове посвідчення водія в сервісному центрі МВС, шукати вільний час та стояти в заторах. Від сьогодні можете замовити доставку документа кур’єром або на відділення "Укрпошти" в "Дії", - зазначив Федоров.

За його словами, послуга доступна для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення. Також для автовласників, які загубили, пошкодили або хочуть змінити персональні дані чи отримати пластикове посвідчення.

Як це зробити

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перейдіть до меню "Послуги" - "Заміна посвідчення водія" або натисніть на значок контекстного меню на цифровому водійському й виберіть "Замінити посвідчення"

зазначте причину заміни документа, тип посвідчення, спосіб доставки

укажіть контактні дані

підпишіть заяву.

Будьте уважні, протягом 10 хвилин маєте оплатити послугу, інакше заява анулюється.

Де можна відновити права за кордоном?

Спершу відновлення українського посвідчення водія за кордоном запустили в Туреччині.

Там отримати послугу можливо за адресою: Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul, Türkiye.

Днями стало відомо про надання цієї послуги й у Польщі. Для відновлення посвідчення можна звернутися за такими адресами:

Варшава: Єрусалимські алеї, 179 (ТЦ Blue City, 2-й поверх);

Вроцлав: Грюнвальдська площа 22, 50−363 (0-й поверх);

Краків: Галерея Краківська (2-й поверх, вхід тільки з паркінгу, сектор С);

Гданськ: Алея Грюнвальдська, 415.

Записатися можна через електронну чергу на сайті "Паспортного сервісу" або звернутись в порядку "живої" черги.

Також у Німеччині й Іспанії тепер можна відновити втрачене чи викрадене українське водійське посвідчення.

У Німеччині відповідні підрозділи ДП "Документ" розташовані за адресами:

Кельн, Вроцлавська площа, 50668;

Берлін, Am Treptower Park 14 (2 поверх).

В Іспанії: