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Доставка водійського посвідчення кур’єром відтепер доступна в "Дії"

Доставка водійського посвідчення кур’єром відтепер доступна в "Дії"
Замінюйте водійське посвідчення, не виходячи з дому. Фото: МВС

В Україні удосконалили послугу заміни посвідчення водія. Тепер не треба їхати в сервісний центр МВС, щоб забрати документ, а можна замовити  доставку водійського посвідчення у відділення “Укрпошти” чи кур’єром на будь-яку зручну адресу.  

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Тепер не потрібно думати, як забрати нове посвідчення водія в сервісному центрі МВС, шукати вільний час та стояти в заторах. Від сьогодні можете замовити доставку документа кур’єром або на відділення "Укрпошти" в "Дії", - зазначив Федоров.

За його словами, послуга доступна для водіїв-новачків, у яких закінчився дворічний термін дії першого посвідчення. Також для автовласників, які загубили, пошкодили або хочуть змінити персональні дані чи отримати пластикове посвідчення.

Як це зробити

  • Авторизуйтеся в застосунку "Дія"
  • перейдіть до меню "Послуги" - "Заміна посвідчення водія" або натисніть на значок контекстного меню на цифровому водійському й виберіть "Замінити посвідчення" 
  • зазначте причину заміни документа, тип посвідчення, спосіб доставки 
  • укажіть контактні дані
  •  підпишіть заяву.

Будьте уважні, протягом 10 хвилин маєте оплатити послугу, інакше заява анулюється.

Де можна відновити права за кордоном?

Спершу відновлення українського посвідчення водія за кордоном запустили в Туреччині.

Там отримати послугу можливо за адресою: Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul, Türkiye.

Днями стало відомо про надання цієї послуги й у Польщі. Для відновлення посвідчення можна звернутися за такими адресами:

  • Варшава: Єрусалимські алеї, 179 (ТЦ Blue City, 2-й поверх);
  • Вроцлав: Грюнвальдська площа 22, 50−363 (0-й поверх);
  • Краків: Галерея Краківська (2-й поверх, вхід тільки з паркінгу, сектор С);
  • Гданськ: Алея Грюнвальдська, 415.

Записатися можна через електронну чергу на сайті "Паспортного сервісу" або звернутись в порядку "живої" черги.

Також у Німеччині й Іспанії тепер можна відновити втрачене чи викрадене українське водійське посвідчення

У Німеччині відповідні підрозділи ДП "Документ" розташовані за адресами: 

  • Кельн, Вроцлавська площа, 50668;
  • Берлін, Am Treptower Park 14 (2 поверх).

В Іспанії:

  • Валенсія, ст. метро Xàtiva (парковка напроти головного входу у вокзал Estació del Nord);
  • Мадрид, C. Adolfo Bioy Casares, 2, 28051 (Парковка комерційного центру LA GAVIA).
Автор:
Світлана Манько