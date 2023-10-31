Літери "У" більше не буде. В Україні змінили знак для навчальних автомобілів

Кабінет Міністрів України додав зміни до Правил дорожнього руху. Відтепер автівки, на яких навчаються водіння, маркуватимуть літерою "Н", а не "У".

Про це йдеться в постанові Кабміну № 1128.

Згідно постанови, термін "Учбовий транспортний засіб" замінили аналогом "Навчальний транспортний засіб".

Також розпізнавальний знак на учбових авто в червоному трикутнику у вигляді літери "У" замінять літерою "Н".

Зміни набудуть чинності через шість місяців із дати публікації.

Уряд оновив Правила дорожнього руху

Зауважимо, нещодавно Кабінет міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху, щоб наблизити законодавство України до законодавства Європейського Союзу.

Згідно з рішенням Кабміну, під час руху на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами водії будуть зобовʼязані вмикати денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар.

Також водіям забороняється перевозити дітей зростом менше 150 см без використання дитячих утримуючих систем, які дають змогу пристебнути дитину за допомогою ременів безпеки, передбачених конструкцією цього транспортного засобу.

Крім того, уряд уточнив перелік дорожніх знаків, якими позначено спеціальні місця для стоянки на автомагістралях і дорогах для автомобілів.