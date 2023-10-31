Буквы "У" больше не будет.В Украине изменили знак для учебных автомобилей

Кабинет Министров Украины добавил изменения к Правилам дорожного движения. Теперь автомобили, на которых учатся вождению, будут маркировать буквой "Н", а не "У".

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1128.

Согласно нему термин "Учебное транспортное средство" заменили аналогом "Навчальний транспортний засіб".

Также опознавательный знак на учебных авто в красном треугольнике в виде буквы "У" заменят буквой "Н".

Изменения вступят в силу через шесть месяцев со дня публикации.

Правительство обновило Правила дорожного движения

Отметим, что недавно Кабинет министров внес изменения в Правила дорожного движения, чтобы приблизить законодательство Украины к законодательству Европейского Союза.

Согласно решению Кабмина, при движении на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов водители будут обязаны включать дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближний свет фар.

Также водителям запрещается перевозить детей ростом менее 150 см без использования детских удерживающих систем, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией этого транспортного средства.

Кроме того, правительство уточнило перечень дорожных знаков, которыми обозначены специальные стояночные места на автомагистралях и дорогах для автомобилей.