Рада дозволила майбутнім водіям самостійно готуватись до здачі на права: що зміниться в автошколах

В липні Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №7354, дозволивши майбутнім водіям самостійно готуватись до теоретичного іспиту з отримання водійського посвідчення. Редакція “Delo.ua” дізналась, як змінився порядок підготовки водіїв, і чи вдасться тепер зекономити на автошколі.

Згідно з текстом законопроекту, самостійне опанування абітурієнтом теорії водіння може стати можливим через три місяці після вступу закону в силу. Наразі документ чекає на підпис президента Володимира Зеленського, і, в разі швидкого схвалення головою держави, здача іспитів за новими правилами теоретично може початись вже до кінця 2023 року.

Раніше майбутні водії в обов'язковому порядку проходили теоретичну і практичну підготовку в акредитованих закладах навчання водінню. Тепер в автошколах потрібно обов'язково проходити лише практичну частину курсу, тоді як спосіб вивчення "теорії" вибирає сам абітурієнт.

"Теоретичний іспит складається особою, яка пройшла відповідну підготовку в акредитованому закладі або самостійно опанувала зміст типової навчальної програми", - йдеться в тексті законопроекту №7354.

Однак, участники ринку послуг з навчання водінню не вірять в швидкі зміни в своїй роботі з прийняттям законопроекту. Як розповіли виданню в автошколі "Навігатор", зміни можна буде побачити не раніше, ніж через півроку.

"Скоріше за все, до кінця року взагалі нічого не зміниться. Як показує практика МВС, за найоптимістичнішими прогнозами це займе півроку, не менше. Поки уряд не прийме всю "підзаконку", поки не налагодиться процес здачі іспитів в територіальних сервісних центрах МВС", - пояснили в автошколі.

В установі пояснюють, що вивчення теоретичної частини правил дорожнього руху - непроста робота, якою повинні займатися спеціалісти з відповідним досвідом. Працівники "Навігатора" робили відповідне опитування серед своїх випускників, яке показало - 90% респондентів не змогли б самостійно підготуватись до теоретичного іспиту, і за потреби повторно пройшли б курси в компанії.

Також на необхідність навчатись теорії водіння саме в автошколі вказує тривалість курсу підготовки - в "Навігаторі" він триває 63 академічні години, або не менше пяти тижнів . Заняття проводиться на онлайн-конференціях через Zoom (7 тис. грн), або офлайн в класах (8 тис. грн). За словами представників автошколи, швидше підготуватись до іспиту просто неможливо.

Варто враховувати, що переважна більшість абітурієнтів вже працюють або навчаються. Загальна щоденна завантаженість заважає їм успішно займатись підготовкою до отримання водійського посвідчення, тоді як вже оплачені курси дещо дисциплінують слухачів. Щоб не відволікати їх від основної діяльності, автошкола проводить теоретичні уроки вранці (10:00-13:00) або ввечері (18.30-21.30).

В свою чергу, в київському закладі "Автогор" пояснюють, що через війну і виїзд частини населення за кордон в Україні значно скоротилась кількість абітурієнтів , і відтік навіть частини учнів у вільне вивчення теоретичного курсу сильно вдарить по галузі. При цьому найбільше постраждають невеликі заклади, частина з яких закриється .

"Цей закон добиває галузь. З початком війни кількість охочих отримати права дуже зменшилася, а конкуренція між школами тільки виросла. Якщо ще частина учнів піде самостійно навчатись, почнеться просто вимирання автошкіл. Великі мережеві заклади з достатньою кількістю оборотних коштів перечекають складні часи, але інші будуть просто вимушені закриватись", - уточнила директор школи Світлана Горячкіна.

За її словами, дозвіл на самостійне вивчення теорії спричинить ще більшу кризу в галузі, тому що потенційні абітурієнти будуть намагатися "вийти" на викладачів автошкіл і домовитися з ними про навчання напряму, в обхід навчальних закладів. Багато спеціалістів почнуть підробляти на інтернет-уроках для таких студентів в вільний час, що негативно відобразиться не тільки на рентабельності автошкіл, а і на всьому адміністративно-технічному персоналі галузі.

Загалом, всі опитані компанії погоджуються, що самостійне опанування теоретичної частини водійського іспиту і надалі залишиться "нішевим" варіантом , який підійде для досить невеликої частини учнів.

Варто відмітити, що законопроект №7354 доповнює Кодекс України про адміністративні правопорушення двома новими статтями, що встановлюють відповідальність за порушення з боку автошкіл:

порушення порядку підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, що карається штрафом в 500-800 неоподатковуваних мінімумів ( 8500–13600 грн );

неоподатковуваних мінімумів ( ); порушення порядку державної акредитації автошкіл та приймання іспитів, що карається штрафом в 500-1000 неоподатковуваних мінімумів (8500–17000) грн; а для працівників МВС – 1000-3000 мінімумів (17000–51000 грн).

Представник "Навігатора" пояснює, що збільшені штрафи накладатимуть на автошколи за порушення діючих нормативних документів, в тому числі прострочені договори оренди, навчання без відповідного сертифіката, не переобладнаний навчальний автомобіль, або за допуск за кермо студента, котрий не склав теоретичний іспит.

Це далеко не перша новація в навчанні водіїв

Згідно з текстом пояснювальної записки до законопроекту №7354, Україна є державою, де підготовка водіїв транспортних засобів здійснюється неналежним чином. Порушення при державній акредитації автошкіл та при складанні іспитів призводять у фіналі до низького рівня опанування водіями ПДР та навичок керування транспортними засобами. Це формує слабку культуру водіння, сприяє виникненню відчуття вседозволеності на дорогах та створює реальну загрозу безпеки дорожнього руху, життю та здоров'ю громадян.

Внаслідок дорожньо-транспортних пригод кожного року тисячі людей гинуть або зазнають травмування. Лише за 10 місяців 2021 року в Україні сталось 154 480 ДТП, в яких загинуло 2,6 тис. осіб та ще 16 тис. осіб отримали травми різного ступеню тяжкості. Таким чином, до повномасштабної війни на вулицях та автошляхах країни відбувалось майже 420 ДТП на добу.

Так, з 24 травня 2023 року вступила в дію урядова постанова №601, яка розділила навчання в автошколі на два окремих етапи:

Теоретична підготовка – після навчання заклад видаватиме слухачу свідоцтво про закінчення теоретичної підготовки, дійсне протягом одного року. Внутрішній теоретичний іспит в автошколах віднині скасовано;

Практична підготовка – заклад видаватиме слухачу свідоцтво про закінчення практичної підготовки. Воно буде чинним протягом двох років. Складання практичного іспиту в автошколі залишається обов’язковим.

Фактично, відтепер до практичного навчання будуть допущені лише особи, які вже довели знання ПДР . Наразі теоретичний іспит проходить в сервісному центрі МВС, тоді як практична підготовка проводиться в будь-якому закладі, незалежно від місця навчання теоретичній частині. Таким чином, кандидати у водії отримують право вибору автошколи на кожному із двох етапів навчання.

Втім, усі, хто розпочав підготовку чи перепідготовку в автошколі до 24 липня, дня набрання чинності Постанови №601, продовжать навчання і будуть складати екзамени відповідно до старих норм та за старим алгоритмом.

Новий алгоритм отримання водійського посвідчення. Джерело: сайт МВС

Окрім того, в червні 2023 року в Україні розпочався пілотний проект “Знаєш — успішно складаєш” із забезпечення прозорості іспитів при отриманні посвідчення водія. У сервісних центрах МВС Київщини, Львівщини, Одещини та Вінниччини камерами спостереження обладнали екзаменаційні класи , щоб не допустити жодних "сліпих зон" або можливостей для підказок від сторонніх осіб.

"Наразі в кожному пілотному регіоні щодня приймають понад 700 теоретичних і стільки ж практичних іспитів. В середньому, лише кожен четвертий з першого разу здає іспити для отримання посвідчення водія. Результати пілоту кажуть самі за себе", - написав в своєму Telegram очільник МВС Ігор Клименко.

3 серпня 2023 року проект буде розширений на Сумську, Рівненську, Житомирську та Кіровоградську області, а з 21 липня у цих регіонах відкрилася можливість отримати онлайн-талон на практичний іспит у цих регіонах.

Невтішні результати екзаменів з посиленим відеоспостереженням. Джерело: телеграм-канал голови МВС Ігоря Клименка.

Міністерство сподівається, що приєднання інших регіонів до проекту оптимізації екзаменаційної діяльності та впровадження нових технологій в сервісних центрах МВС призведе до підвищення якості підготовки нових водіїв та сприятиме зростанню безпеки дорожнього руху.

В свою чергу, автошколи теж хвалять пілотний проект, який ускладнює отримання посвідчення водія за хабар.

"В проекті все "на камерах", відслідковується машина і сам тест. Там нові камери з Full HD-якістю і оглядом на 360 градусів, там видно абсолютно все. Зараз окрім пілотного проекту в регіонах діють відеореєстратори за 1000-1500 гривень з жахливою якістю. Якщо пілотний проект запуститься по всій країні, це буде чудово", - пояснили в "Навігаторі".

Серед інших новацій - 14 липня уряд дозволив складати теоретичний іспит на право керування транспортними засобами в Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП), тоді як раніше це було можливо лише в сервісних центрах МВС. Послуга стане доступною після забезпечення ЦНАПів необхідним обладнанням.

Який зараз алгоритм для отримання водійських прав?

Сайт Головного сервісного центру МВС України наводить наступну послідовність дій для отримання посвідчення водія:

Вибрати оптимальну автошколу для теоретичної підготовки з діючою акредитацією та підготувати документи - паспорт, ідентифікаційний код, медичну довідку щодо придатності до керування ТЗ (оформлюється в сімейного лікаря, в приватних клініках або через сервіси оформлення документів і довідок), одну кольорову фотографію 3,5х4,5 см.

Пройти теоретичний курс навчання в автошколі. Прослухати курс лекцій та отримати в електронному вигляді відповідне свідоцтво з строком дії в 1 рік, (без складання внутрішнього іспиту в навчальному закладі).

Скласти теоретичний іспит в сервісному центрі МВС. Необхідно мати паспорт, копію ідентифікаційного коду і медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом. Вартість складання іспиту – 13 грн.

Для успішного проходження теоретичного іспиту кандидат в водії має за 20 хвилин відповісти на 20 тестових питань, зробивши не більше 2 помилок. Особам, які у відведений час не відповіли на всі питання або допустили більше двох помилок, виставляється оцінка "не склав".

Перездавати іспит з теорії можна по закінченню 5 днів після попередньої спроби, тобто на кожний шостий день. Проходити іспит з теоретичної частини можна скільки завгодно разів.

Обрати оптимальну автошколу для практичної підготовки. Це може бути та сама автошкола, в якій проходила теоретична підготовка, або будь-яка інша.

Скласти внутрішній практичний іспит в автошколі та отримати відповідне свідоцтво в електронному вигляді, яке залишається чинним протягом 2 років.

Скласти практичний іспит в сервісному центрі МВС. Здача практичного іспиту також коштує 13 грн. Він обмежений трьома спробами – якщо водій їх провалить, перездати можна буде лише після повторного проходження повного курсу в автошколі.

Екзамен проводиться у два етапи: на майданчику для навчання і в умовах дорожнього руху, за затвердженим маршрутом. Під час іспиту в умовах дорожнього руху екзаменатор перебуває у транспортному засобі, контролює правильність виконання вправ та фіксує помилки.

Тривалість практичного іспиту повинна складати не менше 20 хвилин і не більше 60 хвилин. Результат складання практичного іспиту екзаменатор фіксує в екзаменаційному листі, підписує та вносить до ЄДР МВС.

Отримати посвідчення водія. Вперше посвідчення водія видається на 2 роки. Документ отримується на місці. Орієнтовно бланкова продукція коштує 254 грн.

Скільки коштуватиме навчання?

Варто відмітити, що в даній статті для прикладу наводяться розцінки на отримання посвідчення категорії "В", що дає право керувати легковим автомобілем.

Навчальний Mitsubishi Lancer. Фото: автошкола "Навігатор"

Київ. Більшість школ пропонують декілька пакетів послуг з навчання, що зазвичай відрізняються кількістю годин за кермом навчального ТЗ. Для прикладу, "Навігатор" пропонує чотири навчальні програми, кожна з яких включає 63 години теоретичної підготовки (3 рази на тиждень), і різну кількість практичних занятть:

Курс з водіння "Програма мінімум" - 20 годин практики. Рекомендується для водіїв-початківців з існуючими навичками водіння. Ціна за курс з теоретичною підготовкою - 20 тис. грн ;

практики. Рекомендується для водіїв-початківців з існуючими навичками водіння. Ціна за курс з теоретичною підготовкою - ; Програма "Базова" за 25 тис. грн - в курс входять теоретичні заняття + 30 годин практики. Рекомендується для водіїв-початківців з мінімальними навичками водіння;

- в курс входять теоретичні заняття + практики. Рекомендується для водіїв-початківців з мінімальними навичками водіння; Програма "Держстандарт" - 30 тис. грн за теорію та 40 годин практики. Рекомендується для водіїв-початківців без жодних навичок водіння;

за теорію та практики. Рекомендується для водіїв-початківців без жодних навичок водіння; Програма "Переможний безлім" - 40 тис. грн за теорію та необмежені практичні заняття. Рекомендується для водіїв-початківців без жодних навичок водіння та страхом перед виїздом на дорогу;

за теорію та практичні заняття. Рекомендується для водіїв-початківців без жодних навичок водіння та страхом перед виїздом на дорогу; Додаткове практичне заняття тривалістю в 1 годину коштуватиме 800 грн для студентів автошколи, та 1000 грн для усіх бажаючих.

В регіонах ціни дещо демократичніші - автошкола "Стугна", що працює в містах-супутниках столиці Обухові та Українці, пропонує теоретичний курс за 5 тис. грн. 20 годин практики водіння коштуватимуть 10 тис. грн для автомобіля з механічною коробкою передач та 13,5 тис. грн за навчання на "автоматі". Додаткові уроки коштуватимуть в діапазоні 500-800 грн/годину в залежності від типу трансмісії на навчальному ТЗ.

Таким чином, абітурієнту варто розраховувати на наступні витрати:

теорія і практика в автошколі – 15-30 тис. грн ;

; медична довідка – до 500 грн ;

; іспити – від 26 грн ;

; бланкова продукція за посвідчення водія – 254 грн ;

; загальна вартість - 16-31 тис. грн .

На підготовку і сдачу іспитів майбутньому водію потрібно закладати приблизно 3 місяці.

Як можна "порішать" з правами?

Співрозмовники видання підкреслюють, що їхні компанії не надають послугу покупки водійського посвідчення "під ключ" для студентів без достатніх навичок водіння.

В "Навігаторі" пояснюють, що корупційні шляхи отримання прав зазвичай пропонують автошколи з аномально дешевими курсами, послуги яких знаходяться нижче межі рентабельності в порівнянні з "білим" бізнесом.

"Ми на першій лекції попереджаємо - якщо ви хочете "порішати", то звертайтеся до будь-кого іншого. Аналогія проста - просто зайдіть і подивиться на ціни інших автошкіл. Якщо там ціни в 2-3 рази нижче в порівнянні з топ-закладами, одразу виникає одразу питання, на чому вони заробляють, як забезпечують своїх працівників, платять оренду і все інше?", - коментують в автошколі.

Стосовно нечесних способів здати екзамен варто відмітити наступні:

Фіктивне навчання в автошколі. Абітурієнт реєструється для навчання в автошколі, але не відвідує зайняття. Учасник схеми з'являється лише на іспит до сервісного центру МВС, дає випадкові відповіді на теоретичному іспиті, а також вдає, що керує автомобілем на практичному іспиті. За результатами такого "екзамену" порушник отримує водійські права.

Ціна такої послуги - від 10 тис. грн, але наразі її не надають в регіонах-учасниках проекту “Знаєш — успішно складаєш” , оскільки максимальне використання відеофіксації екзамену сильно ускладнило подібну схему.

"Допомога" від інструктора з водіння. Практична частина іспиту проходить на автомобілі, яким керував студент під час навчання. В авто також присутній інструктор від автошколи, котрий "допомагає" їхати, натискаючи замість учня дубльовані педалі, якими оснащені навчальні автомобілі, та перемикаючи передачі КПП.

Схема користується тою особливістю, що камери направлені на фіксацію дій учня, і не моніторять педальний вузол з боку інструктора. Крім того, "заохочений" матеріально інспектор від МВС вдає, що не помічає обман на іспиті.

Подібна "страховка від провалу" коштує приблизно 10 тис. грн, як і фіктивне навчання в автошколі. Така схема не підходить для учнів, які не можуть власними силами здати теоретичний екзамен. Крім того, впровадження в деяких регіонах України проекту з посилення контролю над процесом іспитів сильно ускладнив "допомогу" від інструктора.

Просто придбати фальшиві права.

Найпростіший і найдешевший спосіб отримати підроблений документ, схожий на водійські права. Деякі ділки пропонують свої послуги через інтернет, не приховуючи їхньої незаконності, тоді як деякі компанії мімікрують під онлайн-аналоги сервісних центрів, і пропонують отримати "документи" з внесенням даних в офіційні бази МВС.

Варто відмітити, що використання послуг таких посередників є прямим порушенням 358 статті Кримінального кодексу України. Використання завідомо підробленого документа - карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 2 років. Крім того, замовник такої послуги ризикує, надаючи шахраям свої паспортні дані .

Запропонований перелік копій документів досить широкий, і включає:

Посвідчення водія категорій А, B, C, D, відкриття додаткових категорій, повторне навчання після позбавлення прав;

Відновлення та дублікати прав та їх повернення після вилучення за ст. 13 0 КУоАП;

0 КУоАП; Посвідчення машиністів на навантажувач, трактор, бульдозер або екскаватор;

Техпаспорт на авто.

Щоб ускладнити ідентифікацію таких "компаній", її оператори користуються месенджерами. Виданню вдалось встановити розцінки їхніх послуг - 6 тис. грн за водійське посвідчення або техпаспорт на вказаний ТЗ. Можливі і скидки - замовлення від пяти "документів" обійдеться в 5,5 тис. грн за штуку. "Посвідчення" виготовляються протягом 7-10 днів і відправляються замовнику через пошту.

В автошколі "Автогор" розповіли, що іноді стикаються з подібними підробленими документами. Наприклад, один із учнів закладу припинив навчання і придбав підроблене посвідчення, оскільки найближчим часом мав виїжджати в Польшу, де планував використовувати його для легального управління автомобілем.