Українці зможуть обміняти посвідчення водія в Литві без іспитів

Україна й Литва домовилися про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія. Про це повідомляє "Урядовий портал".

Відповідну угоду підписали міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та його литовська колега Агне Білотайте у Брюсселі.

Передбачається, що громадяни України, які переїхали на постійне проживання до Литви, зможуть обміняти своє українське посвідчення водія на литовське без складання теоретичних і практичних іспитів.

Така ж норма буде й для громадян Литви, які постійно проживають в Україні.

Для обміну національних посвідчень водія треба буде лише подати документ про постійне місце проживання в країні, оригінал посвідчення водія та дійсну медичну довідку.