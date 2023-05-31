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Категорія
Суспільство
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Українці зможуть обміняти посвідчення водія в Литві без іспитів

Посвідчення водія, руки
Посвідчення водія. Фото: Регіональний сервісний центр ГСЦ МВС у Київській області

Україна й Литва домовилися про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія. Про це повідомляє "Урядовий портал".

Відповідну угоду підписали міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та його литовська колега Агне Білотайте у Брюсселі.

Передбачається, що громадяни України, які переїхали на постійне проживання до Литви, зможуть обміняти своє українське посвідчення водія на литовське без складання теоретичних і практичних іспитів.

Така ж норма буде й для громадян Литви, які постійно проживають в Україні.

Для обміну національних посвідчень водія треба буде лише подати документ про постійне місце проживання в країні, оригінал посвідчення водія та дійсну медичну довідку.

Автор:
Артем Ющенко