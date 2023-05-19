Отримання водійських прав. У МВС анонсували онлайн-запис на практичний іспит та інші зміни до кінця року

Процес складання іспитів для отримання посвідчення водія в Україні зазнає низки змін. Про це повідомив начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик, передає пресслужба установи.

За його словами, до кінця 2023 року мають впровадити:

запис на практичний іспит онлайн (наразі талончик на теоретичний іспит можна отримати й дистанційно, а на практичний – лише в терміналі сервісного центру);

оскарження результатів іспитів протягом 30 днів (зараз цей термін становить три дні);

розширення фіксації складання іспитів (у класах для здачі теорії буде по чотири камери спостереження, які забезпечать перехресне знімання та додатково фіксуватимуть і звук у приміщенні, а в автівках категорії В для практичних іспитів буде по два реєстратори, камера з кутом огляду салону на 360°.

При цьому чиновник зазначив, що порядок складання іспитів не зміниться: для теорії так і залишать 20 хвилин на тест, а для практики, як і було, – виконання руху за маршрутом. Вправи на майданчику біля сервісного центру скасовані на час дії воєнного стану.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що відомство із липня 2023 року планує зменшити кількість сервісних центрів в Україні й створити умови для мінімізації корупції під час навчання та складання іспитів на водійські права. Серед іншого передбачається ідентифікація обличчя кожної людини, яка прийде складати іспити. Детальніше про це читайте тут.