Получение водительских прав. В МВД анонсировали онлайн-запись на практический экзамен и другие изменения до конца года

Процесс сдачи экзаменов для получения водительского удостоверения в Украине подвергнется ряду изменений. Об этом сообщил начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык, передает пресс-служба учреждения.

По его словам, до конца 2023 года должны внедрить:

запись на практический экзамен онлайн (на данный момент талончик на теоретический экзамен можно получить и дистанционно, а на практический – только в терминале сервисного центра);

обжалование результатов экзаменов в течение 30 дней (сейчас этот срок составляет три дня);

расширение фиксации сдачи экзаменов (в классах для сдачи теории будет по четыре камеры наблюдения, которые обеспечат перекрестную съемку и дополнительно будут фиксировать и звук в помещении, а в автомобилях категории В для практических экзаменов будет по два регистратора, камера с углом обзора салона на 360°).

При этом чиновник отметил, что порядок сдачи экзаменов не изменится: для теории так и оставят 20 минут на тест, а для практики, как и было, – выполнение движения по маршруту. Упражнения на площадке возле сервисного центра отменены на время действия военного положения.

Напомним, ранее министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что ведомство с июля 2023 года планирует уменишить количество сервисных центров в Украине и создать условия для минимизации коррупции во время обучения и сдачи экзаменов на водительские права. Среди прочего предполагается идентификация лица каждого человека, который придет сдавать экзамены. Подробнее об этом читайте здесь.