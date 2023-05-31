Украинцы смогут обменять водительские права в Литве без экзаменов

Украина и Литва договорились о взаимном признании и обмене национальных удостоверений водителя. Об этом сообщает "Правительственный портал".

Соответствующее соглашение подписали министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и его литовская коллега Агне Билотайте в Брюсселе.

Предполагается, что граждане Украины, переехавшие на постоянное проживание в Литву, смогут обменять свое украинское водительское удостоверение на литовское без сдачи теоретических и практических экзаменов.

Такая же норма будет и для граждан Литвы, постоянно проживающих в Украине.

Для обмена национальных водительских удостоверений нужно будет только подать документ о постоянном месте жительства в стране, оригинал водительского удостоверения и действительную медицинскую справку.