Усуне корупцію на $150 млн на рік. У "Дії" запустили бета-тест подачі заяви про кваліфікаційні документи для моряків

Відтепер в Україні можна онлайн подати заяву про отримання кваліфікаційних документів моряка. На порталі "Дія" запустили бета-тест послуги.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Послуга дозволить морякам подати заяву без відвідувань держорганів, папірців і хабарів. Все просто та зручно на порталі "Дія". Це перший сервіс у сфері, який усуне корупцію і повністю змінить підхід до взаємодії моряків та Адміністрації судноплавства", - зазначив він.

Як було раніше

Раніше реєстр документів моряків перебував у приватних руках. Скласти іспит чи отримати кваліфікаційні документи було фактично неможливо без хабарів. Як зазначив Федоров, корупціонери заробляли на цьому близько 150 млн доларів на рік.

Як буде з послугою на порталі "Дія"

Моряки самостійно подаватимуть документи на порталі. Дані перевірятимуть співробітники Адміністрації судноплавства та вноситимуть до Державного реєстру документів моряків.

Як повідомили у Мінцифри, у "Дії"можна буде подати заяву, щоб отримати:

професійний диплом (Certificate of Competency);

підтвердження до професійного диплома (Endorsement);

сертифікати компетентності;

підтвердження до сертифікатів компетентності;

свідоцтва фахівця про спеціальну підготовку.

Хто може долучитися до бета-тесту:

випускники морських ЗВО;

моряки-капітани чи особи командного складу морських суден і суден змішаного плавання, які мають відповідну освіту, звання та кваліфікацію.

Зареєструватися на бета-тест можна за посиланням.

Нагадаємо, в Україні з 14 лютого розпочала роботу повністю оновлена як за складом, так і за функціоналом Державна кваліфікаційна комісія моряків при Адміністрації судноплавства.

Минула ж система тестування моряків виявилася корупційною: в 2021 році Служба безпеки України викрила схему, через яку реєстр моряків фактично захопили сторонні приватні особи, що створювали штучні перешкоди для проходження тестування, вимагаючи хабарі у кілька тисяч доларів. Спецслужба тоді вилучила відповідні сервери і повернула їх під контроль тодішнього Мінінфраструктури, реорганізованого нині у Мінвідновлення.

Раніше віце-прем’єр і голова Мінвідновлення Олександр Кубраков повідомляв, що колишні члени Державної кваліфікаційної комісії Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків, яка була ліквідована як неефективний орган, через суд блокують ліквідацію корупційної схеми, яка раніше приносила десятки тисяч доларів цим чиновникам.