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Усуне корупцію на $150 млн на рік. У "Дії" запустили бета-тест подачі заяви про кваліфікаційні документи для моряків
Відтепер в Україні можна онлайн подати заяву про отримання кваліфікаційних документів моряка. На порталі "Дія" запустили бета-тест послуги.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Послуга дозволить морякам подати заяву без відвідувань держорганів, папірців і хабарів. Все просто та зручно на порталі "Дія". Це перший сервіс у сфері, який усуне корупцію і повністю змінить підхід до взаємодії моряків та Адміністрації судноплавства", - зазначив він.
Як було раніше
Раніше реєстр документів моряків перебував у приватних руках. Скласти іспит чи отримати кваліфікаційні документи було фактично неможливо без хабарів. Як зазначив Федоров, корупціонери заробляли на цьому близько 150 млн доларів на рік.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Як буде з послугою на порталі "Дія"
Моряки самостійно подаватимуть документи на порталі. Дані перевірятимуть співробітники Адміністрації судноплавства та вноситимуть до Державного реєстру документів моряків.
Як повідомили у Мінцифри, у "Дії"можна буде подати заяву, щоб отримати:
- професійний диплом (Certificate of Competency);
- підтвердження до професійного диплома (Endorsement);
- сертифікати компетентності;
- підтвердження до сертифікатів компетентності;
- свідоцтва фахівця про спеціальну підготовку.
Хто може долучитися до бета-тесту:
- випускники морських ЗВО;
- моряки-капітани чи особи командного складу морських суден і суден змішаного плавання, які мають відповідну освіту, звання та кваліфікацію.
Зареєструватися на бета-тест можна за посиланням.
Нагадаємо, в Україні з 14 лютого розпочала роботу повністю оновлена як за складом, так і за функціоналом Державна кваліфікаційна комісія моряків при Адміністрації судноплавства.
Минула ж система тестування моряків виявилася корупційною: в 2021 році Служба безпеки України викрила схему, через яку реєстр моряків фактично захопили сторонні приватні особи, що створювали штучні перешкоди для проходження тестування, вимагаючи хабарі у кілька тисяч доларів. Спецслужба тоді вилучила відповідні сервери і повернула їх під контроль тодішнього Мінінфраструктури, реорганізованого нині у Мінвідновлення.
Раніше віце-прем’єр і голова Мінвідновлення Олександр Кубраков повідомляв, що колишні члени Державної кваліфікаційної комісії Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків, яка була ліквідована як неефективний орган, через суд блокують ліквідацію корупційної схеми, яка раніше приносила десятки тисяч доларів цим чиновникам.