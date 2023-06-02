Колишні контролери моряків блокують через суд ліквідацію корупційної схеми з дозволами - Кубраков

Колишні члени Державної кваліфікаційної комісії Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків, яка була ліквідована як неефективний орган, через суд блокують ліквідацію корупційної схеми, яка раніше приносила десятки тисяч доларів цим чиновникам.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав віце-прем’єр і голова Мінвідновлення Олександр Кубраков.

За його словами, екс-чиновники подали 31 позов проти Адміністрації судноплавства, спрямовані на блокування роботи Адміністрації із втілення постанови Уряду №1499 щодо прозорого механізму дипломування моряків.

“Боротьбу за прозору та зрозумілу систему дипломування моряків наша команда веде вже не перший місяць. Ця боротьба натикається на відчайдушний спротив тих, хто багато років будував корупційні схеми на моряках. Разом з Адміністрацією судноплавства та за підтримки міжнародних партнерів ми розпочали реформувати процес дипломування моряків для ліквідації корупції та приведення його до міжнародних стандартів та практик. У грудні минулого року Уряд прийняв постанову №1499, яка забезпечує прозорий механізм дипломування та приводить законодавство у відповідність до міжнародних конвенцій” , - написав Кубраков.

За його словами, у всіх позовах єдина мета - “заборонити Адміністрації судноплавства перебудовувати систему, повернути корупційну ланку через блокування постанови Уряду №1499 та продовжувати заробляти на моряках”.

“Команда пройшла кілька судових інстанцій, 12 позовів залишились без розгляду. Але знайшовся суддя, який своїм рішенням поставив під питання реформу дипломування . Це Балаклицький А.І., суддя сумнозвісного Київського окружного адміністративного суду, який за порушення норм процесуального права та незаконні рішення на користь третіх осіб багато разів був відсторонений від правосуддя”, - додав віце-прем’єр.

За його словами, саме цей суддя постановив ухвалу у справі №320/17353/23, яким зупинив прозорий процес дипломування та фактично заборонив пов’язану з цим діяльність Адміністрації судноплавства. “Ми не згодні з таким рішенням і обов’язково подамо апеляцію. Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи. Це означає, що Адміністрація судноплавства на деякий час припиняє здійснювати послуги з дипломування моряків, що визначені постановою Уряду від 30.12.2022 №1499. Ми будемо боротися та відстоювати інтереси українських моряків. Дипломування моряків буде побудовано без корупціонерів, з використанням онлайн інструментів та кращих міжнародних практик”, - підкреслив Кубраков.

Він також додав, що за півроку реформування команда Адміністрації налагодила роботу Державної кваліфікаційної комісії моряків в Києві та Одесі. Моряки отримали більше 2000 тисяч кваліфікаційних документів в прозорий та законний спосіб, іспити складаються виключно з використанням визнаного у всьому світі тестування CES 6.0. Готуються до запуску сервіси для моряків через портал Дія.

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін відзначив, що таке рішення суду змусить громадськість пильніше придивитися до діяльності цієї установи. “Якщо коротко, то з моряків здирали тисячі доларів за отримання необхідного папірця. Понад 150 тисяч українських моряків змушували платити хабарі за їхні ж документи. Ось що вчора написали мені лідери моряків: “За період незалежності не було такого моменту, щоб документи отримувалися так легко та прозоро, як з лютого 2023 р. Не зрозуміло, що зараз буде, фактично це коллапс.”, - написав голова ЦПК

“Балаклицький – один із “суддів Майдану”. Він заборонив мирні зібрання у Вишгороді в лютому 2014 року. На той момент вже загинули перші протестувальники. Але я хочу подякувати Балаклицькому. Це його рішення мотивує нас з партнерами більше уваги приділяти Київському окружному адмінсуду (КОАС). Навряд чи колегам Балаклицького така наша увага сподобається”, - додав Шабунін.